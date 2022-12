Αθλητικά

Ναδάλ: Δε σκέφτομαι ακόμη τη σύνταξη…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ισπανός πρωταθλητής έκοψε «μαχαίρι» τη συζήτηση για αποχώρηση από την ενεργό δράση, μετά την ήττα του από τον Νόρι.

Ο Ράφα Ναδάλ έβαλε τέλος στη συζήτηση περί αποχώρησής του από την ενεργό δράση, μετά τη σημερινή ήττα του από τον Κάμερον Νόρι στο πλαίσιο του United Cup, λέγοντας ότι συνεχίζει να απολαμβάνει το να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Ο κάτοχος 22 τίτλων σε τουρνουά γκραν σλαμ ξεκίνησε με το... αριστερό την προετοιμασία του ενόψει του Australian Open, το οποίο κατέκτησε πέρυσι, καθώς ο Νόρι επικράτησε με 3-6, 6-3, 6-4 και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε πέντε αναμετρήσεις με τον 36χρονο Ισπανό.

Ερωτηθείς στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα αν οι ήττες σε αυτό το στάδιο της καριέρας του τον καθιστούν πιο αποφασισμένο να παίξει όσο μπορεί ή τον κάνουν να παραδεχθεί πως τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, ο Ναδάλ είπε απλά ότι δεν σκέφτεται ακόμη να αποσυρθεί.

«Έχασα τον αγώνα μου. Αυτό είναι, όχι; Κάθε φορά που έρχομαι σε μια συνέντευξη Τύπου, φαίνεται ότι πρέπει να αποχωρήσω από την ενεργό δράση. Επομένως, σας ενδιαφέρει πολύ η αποχώρησή μου. Εννοώ ότι, προς το παρόν, δεν ισχύει» δήλωσε χαμογελώντας ο Ναδάλ στους δημοσιογράφους και συνέχισε, «Όταν έρθει αυτή η μέρα, θα σας ενημερώσω, παιδιά. Μην συνεχίζετε με την αποχώρηση, γιατί είμαι εδώ για να συνεχίσω να παίζω τένις».

Στον αγωνιστικό τομέα, ο Ναδάλ υπογράμμισε ότι η ήττα του από τον Νόρι ενόψει της νέας σεζόν δεν είναι καταστροφή. «Μπορώ να κάνω τα πράγματα καλύτερα και πρέπει να τα κάνω. Έπαιξε το πρώτο παιχνίδι του (σ.σ. ο Νόρι) πριν από δύο ημέρες, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, ειδικά αν νικήσεις με τον τρόπο που το έκανε» τόνισε ο Ισπανός και συνέχισε, «Και μετά πρέπει να είμαι λίγο πιο γρήγορος σωματικά, λίγο πιο σταθερός, (να κάνω) μερικά λιγότερα λάθη και να παίρνω καλύτερες αποφάσεις σε κάποια σημεία, παίζοντας λίγο περισσότερο. Όλα τα εύσημα πηγαίνουν σε αυτόν (σ.σ. Νόρι), επειδή έκανε πολλά πράγματα πολύ καλά. Στην περίπτωσή μου, νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να βελτιωθώ, αλλά έχω χρόνο πριν αρχίσει το Australian Open σε δύο εβδομάδες. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη διοργάνωση».