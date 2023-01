Οικονομία

Οικονομία: Τα δέκα “στοιχήματα” το 2023

Δέκα "στοιχήματα" θέτει το τρέχον έτος το ΥΠΟΙΚ για την ελληνική οικονομία, η οποία καλείται να κινηθεί σε ένα περιβάλλον έντονης ρευστότητας και επιδείνωσης των μακροοικονομικών προοπτικών σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας.

Δέκα "στοιχήματα" θέτει το τρέχον έτος το υπουργείο Οικονομικών για την ελληνική οικονομία, η οποία καλείται να κινηθεί σε ένα περιβάλλον έντονης ρευστότητας και επιδείνωσης των μακροοικονομικών προοπτικών σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Και όπως δηλώνει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, «έχοντας, μάλιστα, ως πρόταγμα τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την αβεβαιότητα της περιόδου και θα κατακτήσουμε τον κεντρικό εθνικό στόχο για το 2023 στο πεδίο της οικονομίας, ο οποίος είναι η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας».

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών, τα "στοιχήματα" αφορούν:

στη διασφάλιση της υφιστάμενης δημοσιονομικής υπευθυνότητας,

στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των πολυεπίπεδων κρίσεων,

στη συνέχιση και ενίσχυση των φοροελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις- κυρίως για τη μεσαία τάξη,

στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών,

στην ενίσχυση της κοινωνικής στέγης και της κατοικίας,

στη συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών,

στην εμπροσθοβαρή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη βέλτιστη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

στην αντιμετώπιση του υψηλού, συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους και τον περιορισμό του κινδύνου, εξαιτίας των εξωγενών κρίσεων, δημιουργίας νέου χρέους,

στην ενίσχυση της Εθνικής 'Αμυνας,

στην ενεργό συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία 3,5 χρόνια, στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Σταϊκούρα στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, «η ανατολή του νέου έτους βρίσκει την παγκόσμια οικονομία- και ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή- αντιμέτωπη με πολλαπλές, σημαντικές προκλήσεις. Προκλήσεις που απορρέουν, κυρίως, από τις πολυεπίπεδες εξωγενείς κρίσεις τις οποίες κληροδότησε η περασμένη χρονιά, καθώς και από τη συντελούμενη, διεθνώς, στροφή σε πιο συσταλτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές.

Σε αυτό το περιβάλλον έντονης ρευστότητας και επιδείνωσης των μακροοικονομικών προοπτικών σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, η Ελλάδα ξεκινά τη διαδρομή της στο 2023 υπό ευνοϊκότερους όρους, σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, την τελευταία τριετία, έχει κατορθώσει να επιδείξει υψηλή ανθεκτικότητα, θετική πορεία και ευοίωνες προοπτικές.

Τα χαρακτηριστικά αυτά και η δυναμική της αποτυπώνονται σε όλους, σχεδόν, τους βασικούς δείκτες: στην ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές που ενισχύονται σημαντικά, στην ανεργία που συρρικνώνεται, στις οικονομικές ανισότητες που μειώνονται, στα μη- εξυπηρετούμενα δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαμορφώνονται, πλέον, σε μονοψήφιο ποσοστό του συνόλου των δανείων, στις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά την τελευταία τριετία, στα δημόσια οικονομικά που σταθεροποιήθηκαν και βρίσκονται σε τροχιά περαιτέρω βελτίωσης, και, τέλος, στο ενισχυμένο κύρος και την αυξημένη αξιοπιστία της χώρας».

Προσθέτει δε, ότι: «παράλληλα, το 2022, με την ολοκλήρωση της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων του ΔΝΤ, την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και την έγκριση των τελευταίων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, καταφέραμε να γυρίσουμε σελίδα, αφήνοντας πίσω μας το επώδυνο κεφάλαιο της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας.

Όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι πολύ σημαντικά και καθόλου αυτονόητα. Είναι επιτεύγματα συλλογικά, της κοινωνίας και της πολιτείας, για τα οποία εργαστήκαμε μεθοδικά, συνεκτικά και υπεύθυνα, κάτω από πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες.

Πλέον, το 2023, καλούμαστε να κεφαλαιοποιήσουμε περαιτέρω τα επιτεύγματα αυτά και να ξεπεράσουμε παλιές και νέες προκλήσεις».

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική με τις δέκα προτεραιότητες, «θα διαφυλάξουμε τους καρπούς των θυσιών των προηγουμένων ετών και θα ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την οικονομία μας και συνολικά τη χώρα μας», λέει ο υπουργός Οικονομικών. Επισημαίνοντας ότι «έτσι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την καθημερινότητα και τις προοπτικές κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας. Ως κυβέρνηση, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, με σχέδιο, γνώση, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, και είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες θα το αποτιμήσουν θετικά με την ψήφο τους στις φετινές κάλπες».

