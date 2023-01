Life

Πρωτοχρονιά - Πειραιάς: Tο πλοίο που έκανε “ποδαρικό” στο λιμάνι για το 2023 (βίντεο)

Το πλοίο μπήκε στο λιμάνι του Πειραιά λίγα λεπτά μετα την αλλαγή του χρόνου.

To "Blue Star Delos" ήταν το πλοίο που πρώτο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο μπήκε στο λιμάνι λίγα λεπτά μετα την αλλαγή του χρόνου υποδεχόμενο το 2023.





