Τσιτσιπάς: Ο παππούς μου είχε βρεθεί αντίπαλος του Πελέ σε Μουντιάλ

Η άγνωστη ιστορία που μοιράστηκε στα social media ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις.





Μία ωραία ιστορία σχετικά με τον Πελέ διηγήθηκε μέσα από ανάρτησή του στα social media ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως είναι λογικό, δεν πρόλαβε τον Βραζιλιάνο θρύλο να αγωνίζεται, αλλά όπως ανέφερε, υπήρξε αντίπαλος του παππού του, Σεργκέι Σαλνίκοφ, ο οποίος ήταν μέλος της ΕΣΣΔ που βρισκόταν στον ίδιο όμιλο με τη «σελεσάο».

Αναλυτικά όσα έγραψε για τον Πελέ ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Αν και γεννήθηκα το 1998 και δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να δω τον Πελέ να παίζει ποδόσφαιρο ζωντανά, πάντα ήμουν μεγάλος θαυμαστής του. Το ταλέντο και η δεξιοτεχνία του στο γήπεδο ήταν πραγματικά θρυλικά, ενώ το συγκλονιστικό του παιχνίδι τον έκανε σύμβολο σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάντα με γοήτευε η ιστορία του και ο αντίκτυπος που είχε στο άθλημα του ποδοσφαίρου και ένα από τα λίγα όνειρα που πάντα είχα, ήταν να τον συναντήσω από κοντά και να τον ευχαριστήσω για όλα όσα έκανε για το παιχνίδι.

Ο παππούς μου, ο οποίος είχε την τύχη να παίξει κόντρα στον Πελέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 στη Σουηδία, μιλούσε πάντα με πολύ καλά λόγια για εκείνον. Μου είπε πως ο Πελέ ήταν ένας πραγματικός πρεσβευτής για το άθλημα και ότι ο συνδυασμός των δεξιοτήτων του, του ταλέντου και της συμπεριφοράς του, τον έκανε ασύγκριτο σε σχέση με όλους τους παίκτες της εποχής του. Μου είπε επίσης πως ήταν τιμή του που μπόρεσε να αγωνιστεί ενάντια σε έναν τόσο σπουδαίο αθλητή, που παντα έπαιζε με επίπεδο και αξιοπρέπεια.

Για μένα, ο Πελέ αντιπροσωπεύει οτιδήποτε είναι σπουδαίο στον αθλητισμό. Η αγάπη του για το παιχνίδι και η όμορφη ψυχή δεν θα ξεχαστούν ποτέ και θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όσων είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από πρώτο χέρι το ταλέντο του. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει αθλητές και φαν και για τις επόμενες γενιές, ενώ ο αντίκτυπός του στο ποδόσφαιρο δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Ο κόσμος αγαπάει τον Πελέ!»

