2022: Έτρεξε 365 μαραθώνιους σε 365 ημέρες (εικόνες)

Δεν είναι η πρώτη «τρελή» αποστολή που φέρνει σε πέρας ο Βρετανός Γκάρι ΜακΚι, που κατάφερε να συγκεντρώσει 1 εκ. λίρες στη μάχη κατά του καρκίνου.

Τις τελευταίες ώρες του 2022, ένας Βρετανός πέτυχε τον τρελό στόχο που είχε θέσει για τη χρονιά: να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο λίρες για τη μάχη κατά του καρκίνου τρέχοντας 365 μαραθωνίους σε 365 ημέρες!

Ο 53χρονος, Γκάρι ΜακΚί, έτρεξε τον 365ο μαραθώνιο της χρονιάς το Σάββατο, καλύπτοντας 15.330 χιλιόμετρα, ενώ τον υποδέχθηκε ένα μικρό πλήθος υποστηρικτών κοντά στο σπίτι του.

Ο πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος ζει στο Κλίτορ Μορ στη βορειοδυτική Αγγλία, θα παραδώσει το ποσό που συγκέντρωσε στον σύλλογο Macmillan Cancer Support. «Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα ρεκόρ, αλλά η βοήθεια προς τους ανθρώπους», έσπευσε να τονίσει.

Αυτή δεν είναι η πρώτη πρόκληση του Γκάρι ΜακΚί υπέρ των φιλανθρωπικών οργανώσεων: έχει ήδη πετάξει σε όλη τη Βραζιλία, έχει σκαρφαλώσει στο Κιλιμάντζαρο, έχει καλύψει κωπηλατικές αποστάσεις αντίστοιχες με τη Μάγχη, ενώ είχε τρέξει 100 μαραθώνιους σε 100 ημέρες το 2017 και 110 σε 110 ημέρες το 2021.

Φέτος βέβαια ανέβασε αρκετά τον πήχη, ενώ για την ολοκλήρωση του στόχου του χρειάστηκε 22 ζευγάρια sneakers. Μαζί του όταν έτρεχε το πρωί, πριν δουλέψει το απόγευμα σε μια τοποθεσία επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων, ήταν πολλοί ανώνυμοι, αλλά και αθλητές, όπως ο Άγγλος προπονητής ράγκμπι Κέβιν Σίνφιλντ.

