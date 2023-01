Κοινωνία

Λιόσια: Ληστής σημάδεψε με όπλο μητέρα και βρέφος (βίντεο)

Τρόμος για οικογένεια στα Άνω Λιόσια. Η μητέρα περιγράφει στον ΑΝΤ1 τον εφιάλτη που έζησε όταν ληστής απείλησε την ίδια και το μωρό της.

Στο βίντεο με την ένοπλη ληστεία που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον αδίστακτο ληστή, ο οποίος φορούσε μάσκα, καπέλο και γυαλιά ηλίου, έστρεψε το όπλο του σε μητέρα και το παιδί της που βρίσκονταν μέσα στο μαγαζί, ενώ απαίτησε να του δοθούν τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

"Μπήκε μέσα σαν πελάτης, του είπα Χρόνια Πολλά και με σημάδεψε με το όπλο και μου είπε γρήγορα τα λεφτά. Ο σύζυγός μου κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ο οποίος κράταγε στην αγκαλιά του το μωρό και αυτός ο απάνθρωπος σημάδεψε το 3 μηνών βρέφος για να του δώσουμε 200 ευρώ. Η κόρη μου, 4,5 ετών, το βίωσε όλο αυτό και ακόμη και σήμερα μιλάει γι’ αυτό», δήλωσε η μητέρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

Η ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων. Η αστυνομία εκτιμά πως ο δράστης είχε συνεργούς και θεωρεί πως πρόκειται για τα ίδια άτομα που έκαναν ληστεία σε άλλο μίνι μάρκετ στην περιοχή.

