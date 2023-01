Κόσμος

Βιετνάμ: επιχείρηση διάσωσης για αγόρι που έπεσε σε φρεάτιο οικοδομής (βίντεο)

Άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του αγοριού. Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Εκατοντάδες διασώστες στο Βιετνάμ προσπαθούσαν σήμερα να σώσουν ένα 10χρονο αγόρι το οποίο έπεσε πριν από δύο ημέρες μέσα σε μια τσιμεντένια, κούφια κολόνα οικοδομής που βρίσκεται σε βάθος 35 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της Γης, σε εργοτάξιο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Θάι Λι Χάο Ναμ μαζί με φίλους του αναζητούσε παλιοσίδερα όταν έπεσε μέσα σε αυτή την κολόνα, πλάτους μόλις 25 εκατοστών, το Σάββατο το πρωί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε εργοτάξιο για την κατασκευή γέφυρας στη νότια επαρχία Ντονγκ Θαπ, δήλωσε ένας διασώστης σε τηλεφωνική του επικοινωνία με το AFP.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε σε τι κατάσταση είναι το αγόρι», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σήμερα οι διασώστες δεν έλαβαν καμία απάντηση από το αγόρι όταν κατέβασαν μια κάμερα μέσα στην κολόνα προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν την ακριβή θέση του.

Οι αρχές «δεν είναι βέβαιες για την τρέχουσα κατάσταση του αγοριού. Σταμάτησε να έχει επαφή με τον έξω κόσμο, αν και συνεχίζεται η παροχή οξυγόνου» στο φρεάτιο, ανέφερε η εφημερίδα του Βιετνάμ Tuoi Tre.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, οι διασώστες προσπάθησαν να σκάψουν το έδαφος και να ανεβάσουν στην επιφάνεια αυτούσια την κολόνα προκειμένου να ελευθερώσουν το παιδί, αλλά αυτή έγειρε δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες.

Σήμερα ο πρωθυπουργός του Βιετνάμ Φαμ Μιν Τσιν ζήτησε από τους ομοσπονδιακούς διασώστες να συνδράμουν τις τοπικές αρχές.

