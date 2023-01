Οικονομία

Κύπρος: Στα 940 ευρώ ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός

Για ιστορική μέρα έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας, Κυριάκος Κούσιος. Βελτιώσεις στο μέτρο ζητούν οι συντεχνίες.

Σε ισχύ τέθηκε από χθες 1/1/2023 στην Κύπρο ο θεσμός του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, σύμφωνα και με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε σε συνεδρίασή του στις 31 Αυγούστου και δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας λίγες μέρες αργότερα.

Βάσει του Διατάγματος, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο στη Δημοκρατία καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 σε 940 ευρώ (μεικτά) για πλήρη απασχόληση.

Όπως διευκρινίστηκε, το εν λόγω ποσό θα καταβάλλεται από τον εργοδότη προς τον εργοδοτούμενο, μόνο μετά την παρέλευση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση. Για τους πρώτους έξι μήνες, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός καθορίζεται σε 885 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στις περιπτώσεις εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση, εκτός της περίπτωσης των φρουρών ασφαλείας και των καθαριστών όπου υπάρχει μισθός με την ώρα, για τα υπόλοιπα επαγγέλματα που καλύπτονται από το «περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα», το ωρομίσθιο υπολογίζεται κατ' αναλογία του συνήθους εβδομαδιαίου ωραρίου των εργαζομένων στην επιχείρηση, εκεί όπου υπάρχει, με πλήρη απασχόληση ή στο γενικό ωράριο του κλάδου.

Από την εν λόγω θεσμοθέτηση επωφελούνται τουλάχιστον 40.000 χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι διατάξεις του Διατάγματος δεν εφαρμόζονται:

-Στους οικιακούς εργαζόμενους, στους εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και στους εργαζόμενους στη ναυτιλία.

-Για οποιοδήποτε εργαζόμενο για τον οποίο ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις με βάση νομοθεσία ή σύμβαση ή πρακτική ή έθιμο.

-Για εργαζόμενους για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020.

-Για πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν κατάρτιση ή εκπαίδευση η οποία προβλέπεται με βάση νομοθεσία, πρακτική ή έθιμο για την απόκτηση διπλώματος ή/και για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Επιπρόσθετα, όταν ο εργοδότης παρέχει στον εργοδοτούμενο αξιοπρεπή διατροφή ή/και διαμονή, θα μπορεί κατόπιν συμφωνίας να μειώνει τον κατώτατο μηνιαίο μισθό μέχρι 15% όταν παρέχεται διατροφή, ή/και μέχρι 10% όταν παρέχεται διαμονή. Ο εργοδοτούμενος δύναται να τερματίσει την πιο πάνω συμφωνία για παροχή διατροφής ή και διαμονής, με προειδοποίηση 45 ημερών προς τον εργοδότη.

Για ιστορική μέρα έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας της Κύπρου Κυριάκος Κούσιος. Πάντως, οι συντεχνίες δηλώνουν πως χρειάζεται προσοχή στην εφαρμογή του μέτρου και πως θα επιδιώξουν βελτιώσεις στην εν λόγω θεσμοθέτηση.

