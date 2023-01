Αθλητικά

ΕΟΠ: Καθιερώνεται υποτροφία Βασίλη Τόπαλου

Ψήφισμα για το θάνατο του 16χρονου Βασίλη Τόπαλου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνων σπάρινγκ το πρωί της Παρασκευής σε γυμναστήριο στην Καλλιθέα και άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠ (Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας) λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή και αψεγάδιαστη πορεία του λαμπρού αθλητή στην Ελλάδα (πρωταθλητής Ευρώπης στην πυγμαχία).

Μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία θα καθιερώσει μόνιμη, ετήσια υποτροφία με το όνομα του αδικοχαμένου εφήβου, και θα την προσφέρει σε φοιτητή των ΤΕΦΑΑ.

Συγκεκριμένα αποφάσισε τα εξής:

Να αποσταλεί συλλυπητήρια επιστολή στην οικογένειά του.

Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του.

Τα έξοδα της κηδείας του αποβιώσαντος να καλυφθούν με δαπάνη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.

Να καθιερώσει μόνιμη, ετήσια υποτροφία με το όνομα του και να την προσφέρει σε φοιτητή των ΤΕΦΑΑ, που θα επιλέγει η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας.

Να διοργανωθεί Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας Βασίλειος Τόπαλος.

