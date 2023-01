Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Σταυράκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για το θάνατο τουΓιώργου Σταυράκη



Θλίψη σκόρπισε ο αιφνίδιος θάνατος του πρώην μέλους του συγκροτήματος "Χαϊνηδες", του γνωστού μουσικού Γιώργου Σταυράκη. O Γιώργος Σταυράκης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την εξέλιξη του συγκροτήματος

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του το ίδιο το συγκρότημα:

"Έφυγε σήμερα, εντελώς ξαφνικά και σε μικρή ηλικία, από τη ζωή ο φίλος, αδερφός και συνεργάτης Γιώργος Σταυράκης ή Πάκο, όπως τον έλεγαν οι φίλοι .Ο Γιώργος ήταν δεξιοτέχνης στην κιθάρα και στο ούτι και είχε πτυχίο χημικού. Ήταν καθοριστικός πολιτισμικός παράγοντας στα μουσικά δρώμενα της Κρήτης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία και στην εξέλιξη του συγκροτήματος ‘Χαΐνηδες’, τόσο στις συναυλίες όσο και στην δισκογραφία. Καλό ταξίδι σύντροφε"!

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος: Στα 940 ευρώ ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός

Ελλείψεις φαρμάκων: Δέκα νέα μέτρα από το Υπουργείο Υγείας

Βέροια - νεκρό μωρό στον Αλιάκμονα: ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία