Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: Η ΕΕ συγκαλεί τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων - Στο “τραπέζι” νέα μέτρα

Παγκόσμια ανησυχία μετά την άρση των μέτρων κορονοϊού στη Κίνα. Κοινή ευρωπαϊκή δράση ζητά η σουηδική προεδρία της ΕΕ.

Την ανάγκη «για κοινή προσέγγιση της ΕΕ» και «κοινή ευρωπαϊκή δράση» στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την απόφαση της Κίνας για άρση των περιορισμών που σχετίζονται με τον κορονοϊό, αλλά και την αύξηση των κρουσμάτων σημειώνει η σουηδική προεδρία της ΕΕ.

Ειδικότερα, η σουηδική προεδρία συγκαλεί συνεδρίαση του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων (IPCR) του Συμβουλίου την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου για να συζητηθεί ο συντονισμός των πιθανών απαιτήσεων για την είσοδο στην ΕΕ.

Η άρση των περιορισμών εξόδου από την Κίνα, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εξάπλωση της COVID-19 στη χώρα, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή δράση, επισημαίνει η ανακοίνωση.

«Η Προεδρία επιδιώκει μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την πιθανή εισαγωγή απαιτήσεων εισόδου. Είναι σημαντικό να λάβουμε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα», αναφέρει ο Σουηδός υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας Γιάκομπ Φέρσμεντ.

Η ΕΕ προσφέρει δωρεάν εμβόλια κατά της COVID-19 στην Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε στην Κίνα δωρεάν εμβόλια κατά της COVID-19 για να τη βοηθήσει να θέσει υπό έλεγχο το τρέχον ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Η πρωτοβουλία εγγράφεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της επιτρόπου Υγείας Στέλλας Κυριακίδου για να υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση στο μαζικό κύμα μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 μετά την απόφαση που πήραν οι κινεζικές αρχές να τερματίσουν απότομα την πολιτική «zero COVID», σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, που επικαλείται αξιωματούχους της Κομισιόν οι οποίοι τής μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

«Η επίτροπος Κυριακίδου ήρθε σε επαφή με κινέζους αξιωματούχους για να προσφέρει αλληλεγγύη, υποστήριξη, εμπειρογνωμοσύνη και δωρεές εμβολίων ειδικά προσαρμοσμένων για την αντιμετώπιση παραλλαγών» του ιού, εξήγησε ευρωπαίος αξιωματούχος στη Φαϊνάνσιαλ Τάιμς.

