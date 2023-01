Αθλητικά

Μπάσκετ – Κύπελλο Ελλάδας: Κλείδωσαν οι ομάδες για το Final 8 της Κρήτης

Η διεξαγωγή των εξ αναβολής αγώνων ολοκλήρωσε και το παζλ των συμμετοχών στη διοργάνωση.

Η διεξαγωγή των εξ αναβολής αγώνων της Basket League Λαύριο-Ιωνικός και Προμηθέας-Παναθηναϊκός, οριστικοποίησε και τις 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη από 16 έως 19 Φεβρουαρίου.

Αν και μένει άλλη μία αγωνιστική για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, οι επτά ομάδες που θα βρεθούν στο Final-8, μαζί τον κάτοχο του UNICEF Trophy Πανιώνιο, «κλείδωσαν». Πρόκειται για τους: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Περιστέρι, ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ και Κολοσσό.

Ενώ απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση της ΕΟΚ, το σύστημα διεξαγωγής του Final-8 προβλέπει ότι οι τέσσερις πρώτοι της βαθμολογίας θα μείνουν ως έχουν και ο Πανιώνιος θα τοποθετηθεί (με κλήρωση) στις θέσεις 5-8. Στη συνέχεια τα ζευγάρια θα οριστούν όπως στα playoffs: 1-8, 2-07, 3-6, 4-5.

Ως μοναδική «εκκρεμότητα» είναι η κατάταξη μετά την 11η αγωνιστική ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ που είναι ισόβαθμοι, με τον δικέφαλο του Βορρά να επικρατεί στην ισοβαθμία τόσο απέναντι στον Άρη, όσο κι απέναντι στην ΑΕΚ, μετά τα αποτελέσματα του α’ γύρου.

Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός (αντιμετωπίζει το Λαύριο εντός έδρας στις 8/1) έχει πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία απέναντι στην ΑΕΚ (παίζει εκτός έδρας την 11η αγωνιστική με τον Ολυμπιακό).

Αναλυτικά οι ομάδες του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ:

-Ολυμπιακός

-Παναθηναϊκός

-Περιστέρι

-ΠΑΟΚ

-Άρης

-ΑΕΚ

-Κολοσσός

-Πανιώνιος

