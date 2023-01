Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” ελέγχων για τον εντοπισμό “μαύρου χρήματος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή, στο στόχαστρο της Εφορίας.

Το επόμενο χρονικό διάστημα και με «σύμμαχο» τη σύγχρονη τεχνολογία οι εφοριακοί ξεκινούν ηλεκτρονικούς επιτόπιους ελέγχους στις επιχειρήσεις. Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εξοπλισμένοι με laptops και tablets θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο αρχείο του Taxisnet, έχοντας έτσι εικόνα για το πλήρες προφίλ των επιχειρήσεων ή των ελευθέρων επαγγελματιών που θα ελέγχουν. Ήδη για φέτος έχουν προγραμματιστεί 25.500 πλήρεις και μερικοί έλεγχοι, 15.500 στοχευμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, 2.500 έλεγχοι για την εκπλήρωση μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου, αλλά και 900 έρευνες φοροδιαφυγής.

Στο στόχαστρο θα βρεθούν αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί, από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Επιμέρους ποσοστό 75% των ελέγχων , θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Μέσω των tablets οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που σκιαγραφούν το οικονομικό προφίλ του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Ειδικότερα θα μπορούν να :

ελέγχουν επί τόπου και με αυτόματες διαδικασίες τη γνησιότητα ή μη των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές. Εκτός από τα tablets οι ελεγκτές θα είναι εφοδιασμένοι και με φορητά Scanners χειρός (QRScanners),

ελέγχουν εάν οι επιχειρήσεις έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA,

διενεργούν εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων,

εκδίδουν αναφορά για τα αποτελέσματα του ελέγχου με βάση τα οποία θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστώνουν απόκρυψη τζίρου και μη απόδοση του ΦΠΑ.

Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το «φορολογικό ιστορικό» του επαγγελματία ή της επιχείρησης, δηλαδή εάν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις στον παρελθόν ή εάν είναι υπότροποι. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ οι επιτόπιοι έλεγχοι με tablets θα επεκταθούν και στα πρατήρια καυσίμων αλλά και γενικότερα σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και διάθεση πετρελαίου.

Μετά την ψηφιακή εφαρμογή «Αppodixi», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν τη γνησιότητα μιας απόδειξης σκανάροντας τη μέσω του κινητού τους, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει μια νέα πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. Οι καταγγελίες μπορούν να είναι επώνυμες αλλά και ανώνυμες.

Για τις περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής δρομολογούνται οι διαδικασίες ώστε φέτος να «τρέξουν» :

170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγιστοποίηση των εσόδων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των ελέγχων, η ΑΑΔΕ προχωρά στη σύσταση δύο νέων διευθύνσεων : τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών. Η δεύτερη αποκτά αρμοδιότητες, σε όλα τα ελεγκτικά κέντρα, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Δεν αλλάζει το “ανοιξιάτικο σκηνικό” και την Τρίτη

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Κορονοϊός - Κίνα: Η ΕΕ συγκαλεί τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων - Στο “τραπέζι” νέα μέτρα