ΝΑΤΟ - Στόλτενμπεργκ: στο “τραπέζι” οι αμυντικές δαπάνες

Τι ανέφερε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ για την ανάγδη αναδιαμόρφωσης των δαπανών στη Συμμαχία.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν κατά τους ερχόμενους μήνες τους στόχους τους για τις αμυντικές δαπάνες καθώς μερικές απ' αυτές ζητούν να γίνει ο στόχος του 2% του ΑΕΠ το ελάχιστο ποσοστό για τις δαπάνες αυτές, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Μερικοί σύμμαχοι είναι κατηγορηματικά υπέρ της μετατροπής του τρέχοντος στόχου του 2% σε ελάχιστο ποσοστό», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στο DPA σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε πως θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων. «Θα συναντηθούμε, θα έχουμε υπουργικές συναντήσεις, θα έχουμε συνομιλίες σε πρωτεύουσες», δήλωσε.

Ο ίδιος δεν είπε ποιες χώρες του ΝΑΤΟ ζητούν να τεθεί ένας πιο φιλόδοξος στόχος, σύμφωνα με το DPA.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε πως έχει στόχο να επιτευχθεί μια συμφωνία όχι αργότερα από την επόμενη τακτική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουλίου στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

