Κόσμος

Μεξικό: Αιματηρή απόδραση και έφοδος ενόπλων σε φυλακή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί σε αστυνομική επιχείρηση μετά απο απόπειρα απόδρασης και έφοδο ενόπλων σε φυλακή.

Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στη Σιουδάδ Χουάρες, στο βόρειο Μεξικό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας με σκοπό να βρεθούν και να συλληφθούν δεκάδες κρατούμενοι που απέδρασαν προχθές Κυριακή στην έφοδο ενόπλων σε φυλακή με 19 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η έφοδος της Κυριακής εναντίον της φυλακής Cereso 3 στη Χουάρες, πάνω στα σύνορα με τις ΗΠΑ, με σκοπό να δραπετεύσει βαρόνος των ναρκωτικών, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άνθρωποι και να αποδράσουν 25 κρατούμενοι, με βάση τον απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές νωρίτερα χθες Δευτέρα.

?? #AHORA | Autoridades de Chihuahua confirman que en el motin de esta manana en el CERESO 3 de Ciudad Juarez, se fugaron 24 reos y murieron 14 personas (10 custodios y 4 reos), ademas hay 13 lesionados pic.twitter.com/H1MioJnZBN — Adela Micha (@Adela_Micha) January 2, 2023

Ο υπουργός Άμυνας Λουίς Κρεσένσιο Σαντοβάλ διευκρίνισε νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πως έχασαν τη ζωή τους δέκα φύλακες, επτά φυλακισμένοι και δυο δράστες. Άλλοι δεκαπέντε άνθρωποι, ένα μέλος του σωφρονιστικού προσωπικού και 14 έγκλειστοι, τραυματίστηκαν, ενώ πέντε από τους ενόπλους που διέπραξαν την επίθεση συνελήφθησαν.

Ανάμεσα στους δραπέτες είναι αρχηγός συμμορίας που έχει συμμαχήσει με το καρτέλ Χουάρες στον πόλεμο που διεξάγει με το αντίπαλο καρτέλ Σιναλόα, του οποίου επικεφαλής ήταν άλλοτε ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

Ο Ερνέστο Αλφρέδο Πινιόν είναι«επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο ‘Ελ Νέτο’», εξήγησε η υπουργός Ασφαλείας Ρόσα Ισέλα Ροδρίγκες κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου. Πρόκειται για τον αρχηγό της συμμορίας Los Mexicles.

Βρισκόταν πίσω από τα σίδερα από το 2009, έχει καταδικαστεί να εκτίσει πάνω από 200 χρόνια κάθειρξη για απαγωγή και φόνο, κατά την εισαγγελία στην πολιτεία Τσιουάουα.

Ένοπλοι είχαν αποπειραθεί να τον απελευθερώσουν κατά τη διάρκεια μεταγωγής του. Είχε τραυματιστεί σε εκείνη την επίθεση.

Η έφοδος των ενόπλων, που κατέφθασαν με αυτοκίνητα που διέθεταν θωράκιση, διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς οικογένειες εγκλείστων περίμεναν για να μπουν στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να επισκεφθούν συγγενικά τους πρόσωπα την πρωτοχρονιά.

Η φυλακή αυτή, που διαχειρίζεται η πολιτειακή κυβέρνηση στην Τσιουάουα, έχει γίνει θέατρο επανειλημμένων συγκρούσεων μεταξύ εγκλείστων και ταραχών, μια από τις οποίες είχε απολογισμό είκοσι νεκρούς τον Μάρτιο του 2009. Ήταν από τις πιο πολύνεκρες στην ιστορία της χώρας. Τον Αύγουστο του 2022, σύγκρουση μεταξύ μελών αντίπαλων συμμοριών εκεί είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις κρατούμενοι.

Η αστυνομία αναζητούσε χθες Δευτέρα τους δραπέτες και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που διέπραξε την επίθεση.

Η Σιουδάδ Χουάρες, που γειτονεύει με την αμερικανική πόλη Ελ Πάσο, είναι κόμβος στρατηγικής σημασίας ως προς τη διακίνηση ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.

Κατά τους επίσημους αριθμούς, το Μεξικό έχει καταγράψει πάνω από 340.000 φόνους, που αποδίδονται στη συντριπτική τους πλειονότητα στις συμμορίες, από την έναρξη του αμφιλεγόμενου «πολέμου κατά των ναρκωτικών», στον οποίο ενεπλάκησαν οι ένοπλες δυνάμεις, τον Δεκέμβριο του 2006.

Ειδήσεις σήμερα:

“Τουρισμός για όλους” - Κικίλιας: Νέα κλήρωση για voucher τον Ιανουάριο

Σεισμός στην Λέσβο - Παπαζάχος: Οι κάτοικοι να είναι σε επιφυλακή, γιατί….

Missing Alert για 12χρονη αγνοούμενη