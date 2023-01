Συνταγές

Λαζάνια με σπανάκι και φέτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Μια ιδιαίτερη, απόλυτα γευστική συνταγή, ετοίμασε και μας προτείνει, μέσα από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Μία εύκολη και νόστιμη συνταγή, μοιράστηκε η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, για λαζάνια με σπανάκι και φέτα.



Όπως είπε η σεφ, είναι μια... διαφορετική "σπανακόπιτα", ένα πιάτο που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς ρουρανίσκους.

Υλικά

Για τα λαζάνια με σπανάκι και φέτα

300 γρ. λαζάνια

1/3 φλ. ελαιόλαδο

4 πράσα

4 φρέσκα κρεμμύδια

1 ξερό κρεμμύδι

1 kg σπανάκι πλυμένο και στραγγισμένο

400 γρ. φέτα

2 ώριμες φρέσκες ντομάτες

Αλάτι

Πιπέρι

1 lt γάλα

10 λιαστές ντομάτες

1/2 ματσ. άνηθο

Για τα σάλτσα Αφού καθαρίσουμε και πλύνουμε τα λαχανικά μας, τα κόβουμε σε φέτες με ένα μαχαίρι και το σπανάκι χοντροκομμένο.

Σε φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα (πλασοτέ) σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το πράσο σε μέτρια φωτιά, για 5-6 λεπτά, ώσπου να γίνουν διάφανα.

Προσθέτουμε το χοντροκομμένο σπανάκι και το μαραίνουμε για 2-3 λεπτά.

Ρίχνουμε το γάλα κι αφήνουμε το μείγμα να βράσει για 8-10 λεπτά, πάντα σε μέτρια φωτιά.

Τέλος ψιλοκόβουμε τις λιαστές ντομάτες και τις προσθέτουμε στην κατσαρόλα.

Κρατάμε 1 φλιτζάνι τρίμματα φέτας και την υπόλοιπη τη ρίχνουμε στο μείγμα που βράζει.

Τρίβουμε μπόλικο πιπέρι, βάζουμε τον άνηθο και προσθέτουμε το ανάλογο αλάτι. Για το ψήσιμο Ετοιμάζουμε το ταψί και στρώνουμε.

Σε λαδωμένο μακρόστενο πυράντοχο σκεύος στρώνουμε μία στρώση λαζάνια.

Περιχύνουμε με το 1/3 του μείγματος.

Συνεχίζουμε με λαζάνια και το μείγμα μας σε δύο ακόμα στρώσεις.

Τελειώνουμε περιχύνοντας με τις τριμμένες ντομάτες, πασπαλίζουμε την υπόλοιπη φέτα και περιχύνουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 40 λεπτά, ώσπου να κάνει κρούστα.

Αφήνουμε να κρυώσουν τα λαζάνια για 10 λεπτά κι έπειτα κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε σε ένα πιάτο.

