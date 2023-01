Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη - σχολεία: Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης.

Να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται σε εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023 προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εστάλη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, στην οποία παραπέμπει η εγκύκλιος, ο Σύλλογος Διδασκόντων, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους μαθητές πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στην παγκόσμια έξαρση της γρίπης, απέστειλε τη φετινή οδηγία στα σχολεία μας στη βάση εισήγησης του Υπουργείου Υγείας νωρίτερα από άλλες χρονιές, συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ χρονικό διάστημα για τη μη προσμέτρηση απουσιών.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις των ειδικών και να εμπιστεύονται τον εμβολιασμό, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

