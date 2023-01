ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Μίκαελ Σουμάχερ: Η πορεία, το ατύχημα και η “κληρονομιά” του κορυφαίου οδηγού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους κορυφαίους οδηγούς της Formula 1, ο οποίος επί εννέα χρόνια είναι σε κώμα.

Ο Mίκαελ Σουμάχερ έγινε 54 ετών. Γεννημένος στις 3 Ιανουαρίου 1969, ο μύθος της F1 στην πόλη Χιρτ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία, θεωρείται, όχι άδικα, ο καλύτερος οδηγός που έχει δει ποτέ ο κόσμος και σίγουρα το ρεκόρ των επτά πρωταθλημάτων που «μοιράζεται»-πλέον- με τον Λιούις Χάμιλτον, το επιβεβαιώνει.

Ο «Σούμι» κυριάρχησε, ενώ ενέπνευσε μια γενιά νέων «πιλότων», ανάμεσά τους και τον γιο του, Μικ, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα ως τρίτος οδηγός της Μercedes για το 2023.

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν εννέα χρόνια από το ατύχημα στο σκι που άλλαξε ριζικά τη ζωή του σπουδαίου Μίκαελ Σουμάχερ. Ο θρυλικός Γερμανός πιλότος υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι όταν χτύπησε σε βράχο στα τέλη του 2013 στο Μεριμπέλ της Γαλλίας. Όλοι εκείνη τη στιγμή φοβόταν για τη ζωή του, αλλά κατάφερε να σωθεί παρότι βρισκόταν σε κώμα για αρκετό διάστημα . Έκτοτε ήταν σε κακή κατάσταση υγείας και δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά δημόσια.

Ο Σουμάχερ κατέκτησε 5 διαδοχικούς τίτλους μεταξύ του 2000 και του 2004. Το μεγαλείο του μπορεί να μετρηθεί επίσης από το γεγονός ότι πρώτευσε σε 91 γκραν πρι και έχει και ρεκόρ για τον ταχύτερο γύρο σε 77. Το 2004, πανηγύρισε 13 νίκες στη σεζόν, που είναι επίσης ρεκόρ στη Φόρμουλα Ένα. Όταν έφτασε στη Ferrari, υπογράφοντας το 1996, άλλαξε για πάντα το... πεπρωμένο και των δύο μερών. Ο Σουμάχερ παρέμεινε στην ομάδα για μια δεκαετία κατακτώντας αρκετούς τίτλους. Κατά τη διάρκεια του... λυκόφωτος της καριέρας του, μετακόμισε στη Mercedes. Το γκραν πρι της Βραζιλίας του 2012 ήταν ο τελευταίος αγώνας του, όπου τερμάτισε έβδομος και ήταν 13ος στο πρωτάθλημα. Μαζί με τον αδελφό του, Ραλφ, τερμάτισαν στην πρώτη και δεύτερη θέση στο καναδικό γκραν πρι του 2001 και έγιναν οι πρώτοι αδελφοί που το έκαναν. Η περιουσία του υπολογίστηκε σε 515 εκατομμύρια δολάρια το 2015.

Έξω από τη Φόρμουλα Ένα, έγινε γνωστός για τις φιλανθρωπικές δραστηριότητές του, ιδιαίτερα σε συνεργασία με την UNESCO. Έχει κατακτήσει δύο φορές το βραβείο Laureus World Sportsman της Χρονιάς και είναι επίσης ο αποδέκτης τίτλου Legion d'honneur από τη γαλλική κυβέρνηση.

Το ποδόσφαιρο και οι ιπποδρομίες είναι δύο δημοφιλή αθλήματα που ο Σουμάχερ παρακολουθούσε, ενώ έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ιδιωτική ζωή του μετά το ατύχημα εξακολουθεί να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Πριν από τέσσερα χρόνια η οικογένεια του Μίκαελ Σουμάχερ δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του μια συνέντευξη του διάσημου Γερμανού «πιλότου» της Φόρμουλα Ένα που έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2013, μερικές εβδομάδες πριν υποστεί το ατύχημα στο σκι, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Τότε ο Σουμάχερ εξηγούσε πως ο πρώτος τίτλος του με τη Ferrari ήταν ο πιο ξεχωριστός. «Το πιο συναισθηματικό πρωτάθλημα ήταν αναμφίβολα στη Σουζούκα το 2000 με τη Ferrari. Μετά από 21 χρόνια χωρίς τίτλο για τη Ferrari και τέσσερα έτη για μένα χωρίς επιτυχία, κέρδισα τελικά τον αγώνα και κατέκτησα το πρωτάθλημα» είπε.

Ο Σουμάχερ είχε μιλήσει επίσης για το ίνδαλμα της παιδικής ηλικίας του, αν και δεν ήταν οδηγός στη Φόρμουλα Ένα: «Ως παιδί, όταν ήμουν στα καρτ, είδα τον Άϊρτον Σένα ή τον Βιτσέντζο Σοσπίρι, τον οποίο θαύμαζα πολύ, γιατί ήταν ένας πολύ καλός πιλότος, αλλά το πραγματικό μου ίνδαλμα ήταν ο Τόνι Σουμάχερ, επειδή ήταν ένας σπουδαίος παίκτης ποδοσφαίρου».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Τόπαλος: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το θάνατό του 16χρονου

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Δακρυγόνα, πανικός και ασθενοφόρο στο γήπεδο

Ελλείψεις φαρμάκων – Λουράντος: Φταίει και η κακή τιμολογιακή πολιτική της Κυβέρνησης