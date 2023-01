Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις φαρμάκων - ΙΣΑ: Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατηγορηματικός ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων.

"Κανένα φάρμακο και εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή", δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), τονίζοντας ότι κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα έχει ενδείξεις και αντενδείξεις ,τις οποίες μπορεί να αξιολογήσει μόνο ο θεράπων ιατρός. Εκτιμά, μάλιστα, ότι αυτό συμβάλλει στην έλλειψη φαρμάκων από την αγορά.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης καλεί την πολιτεία να θεσπίσει την υποχρεωτική συνταγογράφηση για όλα τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά και τονίζει ότι «η αντιεπιστημονική πρακτική χορήγησης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή που εφαρμόζεται στη χώρα μας, αντίθετα από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου οδηγεί σε επικίνδυνη πολυφαρμακία και κατασπατάληση πόρων για το σύστημα και τον ίδιο τον ασθενή. Παράλληλα, συμβάλλει στην έλλειψη φαρμάκων που παρατηρείται σταθερά στην ελληνική αγορά και δυσχεραίνει την πρόσβαση του ασθενή στα φάρμακα που έχει ανάγκη. Οι κανόνες της ορθής ιατρικής πρακτικής και ο εξορθολογισμός του συστήματος επιτάσσουν κανένα φάρμακο και εμβόλιο να μην χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή, όπως εξάλλου γίνεται στις υπόλοιπες χώρες».

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή είναι ένα πάγιο αίτημα, για το οποίο ο Σύλλογος έχει κάνει τα τελευταία χρόνια πολλές παρεμβάσεις στις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες οδήγησαν στην θέσπιση της υποχρεωτικής συνταγογράφησης στη χορήγηση των αντιβιοτικών.





Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Πάτρα - φωτιά στα κάλαντα: Παρέμβαση εισαγγελέα για το περιστατικό με τον 35χρονο Ρομά

Νεκρό μωρό στη Βέροια: Θα είχε τα πρώτα του γενέθλια την Τετάρτη