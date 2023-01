Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ: Ανώμαλη προσγείωση για τους κιτρινόμαυρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά στην εφετινή σεζόν η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ απο το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πέτυχε την σπουδαίτερη νίκη του στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League, υποχρεώνοντας παράλληλα σε «ανώμαλη προσγείωση» την ΑΕΚ. Η ομάδα του Θανάση Στάικου επικράτησε 2-1 στους Ζωσιμάδες στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, με σκόρερ τους Ριένστρα (9΄), Μπάλαν (32΄), ενώ στο 51΄ μείωσε ο Αραούχο για την Ένωση, η οποία βρίσκεται ξανά επτά βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Όσο για τον ΠΑΣ, έφτασε τους 14 βαθμούς και απομακρύνθηκε αισθητά από την επικίνδυνη ζώνη.

Για πρώτη φορά στην εφετινή σεζόν η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ απο το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 9΄ ο Πήλιος πραγματοποίησε έξοχη ενέργεια από δεξιά και πέρασε τη μπάλα στον Ριένστρα, ο οποίος πλάσαρε κάτω από τα πόδια τον Αθανασιάδη για το 1-0. Οι παίκτες του Αλμέιδα δεν πτοήθηκαν, έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και «άγγιξαν» τρεις φορές την ισοφάριση, χάνοντας κλασικές ευκαιρίες με τους Αραούχο (17΄), Γκαρσία (24΄), Σιντιμπέ (30΄). Όμως και ο ΠΑΣ φρόντισε να εκμεταλλευτεί τις πολύ κακές αμυντικές μεταβάσεις των φιλοξενούμενων, απειλώντας άμεσα με τους Τζίνο, Παμλίδη στο 31΄ και πετυχαίνοντας το 2-0 στο 32΄. Ο Σόρια έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Κλόντιο Μπάλαν νίκησε κατά κράτος στον αέρα τον Βίντα στέλνοντας με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα. Από το σημείο εκείνο και έως το τέλος του ημιχρόνου, ήταν η πρώτη φορά που η ΑΕΚ του Αλμέιδα παρουσιάστηκε «πελαγωμένη» στον αγωνιστικό χώρο. Με λάθος επιλογές, εμφανώς «σοκαρισμένη» από την εξέλιξη του παιχνιδιού, περίμενε στωικά το ημίχρονο για να αλλάξει κάτι.

Στο β΄ ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε όπως... έπρεπε. Με ασφυκτική πίεση αναζήτησε το γρήγορο γκολ και το βρήκε μόλις στο 51΄. Ο Σέρχιο Αραούχο βρέθηκε σε θέση βολής μετά από λάθος υπολογισμό του Σόρια και πλάσαρε τον Τσιντώτα για να πετύχει το πρώτο του γκολ μετά από «αφλογιστία» 12 αγώνων. Ακολούθησε η πρώτη κίνηση του Αλμέιδα από τον πάγκο με τον Φαν Βέερτ να αντικαθιστά τον Φερνάντες, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του. Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι η εξέλιξη αυτή θα συνοδευόταν από επιθετική «καταιγίδα» της ΑΕΚ, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο ΠΑΣ διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ματς και η πρώτη φορά που απειλήθηκε ήταν στο 84ο λεπτό, όταν ο Τσιντώτας πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε μακρινό σουτ του Χατζισαφί. Έτσι, οι Γιαννιώτες πήραν μια πολύτιμη νίκη, την πρώτη τους εντός έδρας στους τελευτίους 8 αγώνες με αντίπαλο την ΑΕΚ, ενώ η ομάδα του Αλμέιδα υπέστη την πρώτη της ήττα μετά απο τις 11/9/2022, όταν είχε χάσει από τον Παναθηναϊκό. Μια ήττα που ήλθε σε κομβικό σημείο, ακριβώς λίγα 24ωρα πριν από το ντέρμπι κορυφής με τους «πράσινους» στην OPAP Arena (8/1)

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Κίτρινες: Παμλίδης, Τσιντώτας, Εραμούσπε - Άμραμπατ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, Σόρια, Πήλιος, Παντελάκης, Εραμούσπε, Καραχάλιος, Ριένστρα (68΄ Λιάσος), Τζίνο, Μέντες (89΄ Σταματελόπουλος), Παμλίδης (79΄ Τζίμας), Μπάλαν

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Γιόνσον, Πινέδα (73΄ Τσούμπερ), Φερνάντες (65΄ Φαν Βέερτ), Άμραμπατ, Αραούχο, Γκαρσία

* Ντεμπούτο με τον ΠΑΣ Γιάννινα έκανε σήμερα ο Παναγιώτης Τσιντώτας, απέναντι στην ομάδα στην οποία αγωνιζόταν τα προηγούμενα 4,5 χρόνια