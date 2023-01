Κοινωνία

Missing Alert για εξαφάνιση 14χρονης

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ για την εξαφάνιση 14χρονης από την περιοχή των Ελληνορώσσων, στην Αθήνα.

Στις 30/12/2022, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Ελληνορώσσων, στην Αθήνα η ανήλικη Άννα Μαρία Ν, 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σήμερα, 03/01/2023 προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Άννα Μαρία Ν, έχει ύψος 1.68μ., είναι 60 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και σκούρα καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ, μαύρο μπουφάν, τζίν μαύρο παντελόνι, άσπρα αθλητικά παπούτσια και καπέλο. Κρατούσε ένα λευκό τσαντάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

