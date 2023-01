Κόσμος

ΗΠΑ: δεν αναγνωρίζουμε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας

Σε ισχύ το καθεστώς τον κυρώσεων και των περιορισμών σε βάρος της Βενεζουέλας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν σήμερα ότι εξακολουθούν να μην θεωρούν τον Νικολάς Μαδούρο νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας και ότι αναγνωρίζουν το κοινοβούλιο που εξελέγη το 2015.

Την περασμένη εβδομάδα η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι καταργεί την «μεταβατική» προεδρία του Χουάν Γκουαϊδό, τον οποίο είχαν αναγνωρίσει οι ΗΠΑ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως νόμιμο πρόεδρο.

«Η στάση μας απέναντι στον Νικολάς Μαδούρο δεν έχει αλλάξει. Δεν είναι ο νόμιμος ηγέτης της Βενεζουέλας. Αναγνωρίζουμε την Εθνοσυνέλευση του 2015, τον μοναδικό δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμό», είπε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις.

Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία της κυβέρνησης της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA, πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο του κοινοβουλίου του 2015. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι διαπράχθηκε νοθεία στις βουλευτικές εκλογές του 2020, τις οποίες κέρδισε ο Μαδούρο.

«Το καθεστώς τον κυρώσεων και των περιορισμών σε βάρος της Βενεζουέλας παραμένει σε ισχύ», πρόσθεσε ο Πράις. «Εξ όσων αντιλαμβάνονται, τα μέλη του κοινοβουλίου συζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγξουν τα περιουσιακά στοιχεία (της χώρας) στο εξωτερικό», τα οποία εκτιμώντας στα 24 δισεκ. δολάρια, κατέληξε.

Καθώς δεν κατάφεραν να ανατρέψουν τον Μαδούρο, οι βουλευτές του παλαιού κοινοβουλίου έβαλαν την Παρασκευή τέλος στην «προσωρινή» προεδρία και την κυβέρνηση του Γκουαϊδό, ο οποίος πάντως δεν είχε κάποια πραγματική εξουσία. Η ψηφοφορία αυτή έγινε σε μια περίοδο που η αντιπολίτευση εμφανίζεται διχασμένη, καθώς δεν κατάφερε να ενωθεί για τις περιφερειακές εκλογές του 2021 που τις κέρδισε το στρατόπεδο του Μαδούρο και ενώ το 2024 είναι χρονιά προεδρικών εκλογών για τη Βενεζουέλα.

