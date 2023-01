Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: triple double και νίκη - “θρίλερ” για τους Μπάκς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "Greek Freak" έκανε triple-double και γλίτωσε το Μιλγουόκι στην παράτασηστον αγώνα κόντρα στους Ράπτορς.

Μετά το επικό ρεκόρ πόντων του Γιάννη αντετοκούντμπο κόντρα στους Γουίζαρντς, ο έλληνας NBAer, έφερε τη νίκη στους Μπακς, με ένα αντυπωσιακό triple double, απέναντι στους Ράπτορς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε 30 πόντους στους Ράπτορς και με triple double, οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 104-101 στην παράταση.

Τα "Ελάφια" δυσκολεύτηκαν καθώς δεν είχαν βοήθεια από τους Χόλιντεϊ, Χιλ, Ινγκλς, Μίντλετον που έμειναν εκτός και βρέθηκαν από το +21 στο 44' στην παράταση, εκεί που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τη διαφορά.

Ο "Greek Freak" με 30 πόντους, 21 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 μπλοκ και 12 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 6/15 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 15/21 βολές, σημειώνοντας σε ένα 24ωρο συνολικά 85 πόντους.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν o Γκρέισον Άλεν με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-13, 38-39, 59-63, 97-97 (κ.α.), 101-104

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες την Πέμπτη

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

ΗΠΑ σε Τουρκία για 12 μίλια: Σταματήστε τις απειλές κατά της Ελλάδας