Ανδρουλάκης: Να συνεχίσει να χτυπάει στην Κωνσταντινούπολη η καρδιά του ελληνισμού

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρίσκεται προσκεκλημένος του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Δύο ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα άρρηκτα συνδεδεμένα με τους Έλληνες της Πόλης, την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή και το Ζωγράφειο Λύκειο, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο πλαίσιο της διήμερης παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη, προσκεκλημένος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε το γεγονός ότι ενώ το 1964 στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούσαν 49 σχολεία με 3.000 μαθητές, σήμερα απέμειναν 7 σχολεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ίμβρου, με συνολικά 300 μαθητές.

«Κάποιοι άνθρωποι δίνουν καθημερινά τιτάνιο αγώνα και έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους καθηγητές, τους σχολάρχες και τους μαθητές. Για εμάς είναι πρώτη προτεραιότητα να συνεχίσει να χτυπά δυνατά η καρδιά του Ελληνισμού εδώ, να υπάρχουν τα σχολεία μας, ο πολιτισμός και η κουλτούρα μας», ανέφερε με έμφαση ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο διευθυντής της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, Δημήτρης Ζώτος, και ο διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου, Γιάννης Δεμιρτζόγλου, ξενάγησαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις εγκαταστάσεις και συζήτησαν επί μακρόν μαζί του.

«Δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπερασπιστούμε την προσπάθειά τους και να συμβάλλουμε να επιλυθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν, προκειμένου να διευκολυνθεί το σημαντικό έργο που επιτελούν εδώ στην Πόλη» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

