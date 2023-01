Κόσμος

Δυτική Όχθη: νεκρός 16χρονος από σφαίρα στο κεφάλι (εικόνες)

Ακόμα ένα παιδί έπεσε νεκρό από τα πυρά του ισραηλινού στρατού, όταν δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι.

Νεκρός έπεσε Παλαιστίνιος έφηβος από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και τοπικών μαχητών, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

«Ο Άμερ Αμπούν Ζεϊτούν, 16 ετών, σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι την οποία έριξαν Ισραηλινοί στρατιώτες» στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, επεσήμανε σε σύντομη ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τις πληροφορίες.

Η οργάνωση «Άντρο των λιονταριών», την οποία ίδρυσαν Παλαιστίνιοι μαχητές, ανέφερε στο Telegram ότι «μαχητές μας ενεπλάκησαν σε νυχτερινές συγκρούσεις στον καταυλισμό προσφύγων της Μπαλάτα, στη Ναμπλούς».

Η ένοπλη οργάνωση έχει αυξήσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Άμερ Αμπού Ζεϊτούν είναι ο τέταρτος Παλαιστίνιος που πέφτει νεκρός από τον ισραηλινό στρατό στη Δυτική Όχθη φέτος και ο δεύτερος έφηβος μετά τον 15χρονο Άνταμ Αγιάντ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη κοντά στη Βηθλεέμ.

Τη Δευτέρα δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Τζενίν με στόχο την κατεδάφιση των σπιτιών Παλαιστινίων που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη φονική επίθεση εναντίον Ισραηλινού αξιωματικού του στρατού.

Έπειτα από μια σειρά αντιισραηλινών επιθέσεων πέρυσι την άνοιξη ο ισραηλινός στρατός έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις του στη Δυτική Όχθη, και κυρίως στη Τζενίν που θεωρείται προπύργιο ένοπλων οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 2022 περισσότεροι από 150 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιχειρήσεις ή σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις, ο βαρύτερος απολογισμός μετά το τέλος της δεύτερης Ιντιφάντας (2000-2005).

