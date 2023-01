Κόσμος

Σερβία: Νεκρός από επίθεση σκύλου (βίντεο)

Δεσποζόμενος σκύλος επιτέθηκε και σκότωσε έναν άνδρα που περνούσε μπροστά από το σπίτι του.

Νεκρός είναι άνδρας που δέχθηκε επίθεση από σκυλιά, σε περιοχή του Βελιγραδίου, στη Σερβία.

Τα τρία σκυλιά επιτέθηκαν σε δημοσιογράφο που περνούσε μαζί με τη σύζυγό του έξω από το σπίτι τους, η οποία επίσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Τα σκυλιά φορούσαν κολάρο με το όνομα και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη της, κάτι που πιστοποιεί ότι, πρόκειται για δεσποζόμενα ζώα.

Πρόκειται για τα σκυλιά άνδρα που εκτίει ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ στα σκυλιά προσέχει η μητέρα του εξ αποστάσεως, που ζει στη Γαλλία και πληρώνει άνθρωπο για να τα ταΐζει.

Η επίθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Σερβία, καθώς το θύμα ήταν αναγνωρίσιμος δημοσιογράφος και οι περιγραφές για τα σκυλιά αναφέρουν πως πρόκειται για σκυλιά που «είναι μαθημένα να τρομάζουν τον κόσμο».





