Πολιτική

Φαρμακονήσι: Βίντεο και ανακοίνωση της Τουρκίας για την παρενόχληση σκάφους του Λιμενικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση της Τουρκίας στο περιστατικό που έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης στα ανοιχτά του Φαρμακονησίου.

Για παρενόχληση της τουρκικής ακταιωρού από το Λιμενικό Σώμα κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης για το περιστατικό που έλαβε χώρα το πρωί στα ανοιχτά του Φαρμακονησίου.

Την ίδια ώρα, το Associated Press δημοσιοποίησε βίντεο από το περιστατικό, αναφέροντας πως το Λιμενικό Σώμα έριξε προειδοποιητικές βολές στον αέρα.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, το σκάφος με τους λιμενικούς δέχθηκε επίθεση από την τουρκική ακταιωρό, που επιχείρησε να το εμβολίσει, όταν οι Έλληνες πήγαν να ελέγξουν Τούρκους αλιείς που ψάρευαν στα ανοιχτά του Φαρμακονησίου. Οι Έλληνες λιμενικοί έριξαν προειδοποιητικές βολές και το τουρκικό σκάφος απομακρύνθηκε προς τα τουρκικά παράλια.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

«Στις 05 Ιανουαρίου 2023, στις 12:02, σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής στάλθηκε αμέσως σε σημείο συμβάντος, μετά από αναφορά ότι αλιευτικά με τουρκική σημαία που ασχολούνταν με αλιευτικές δραστηριότητες στα ανοιχτά του Ακρωτηρίου Tekagac στο Didim της επαρχίας Ayd?n, παρενοχλήθηκαν από την Ελληνική Ακτοφυλακή, η οποία πήγε στην περιοχή.

Το στοιχείο του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος απομακρύνθηκε από το σκάφος του Λιμενικού Σώματος που του είχε ανατεθεί το περιστατικό και τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη είχαν έτσι τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες. Όταν το σκάφος της Ελληνικής Ακτοφυλακής άνοιξε πυρ στον αέρα καθώς απομακρυνόταν από την περιοχή, το σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής πυροβόλησε επίσης στον αέρα και απάντησε με τον ίδιο τρόπο».





Ειδήσεις σήμερα:

6χρονος με ανακοπή καρδιάς: Υποβλήθηκε σε ψύξη εγκεφάλου

Θεοφάνια: ο καιρός του τριημέρου

Βασίλης Τόπαλος: Θρήνος και λευκά τριαντάφυλλα στην κηδεία του 16χρονου πυγμάχου (εικόνες)