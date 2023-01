Πολιτική

Θεοφάνια - Γαύδος: Επίσκεψη Πρωθυπουργού στο νησί μετά απο 27 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορική και άκρως συμβολική, εν μέσω των τουρκικών προκλήσεων, είναι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γαύδο για τα Φώτα.

(εικόνα αρχείου)

Έχουν περάσει 27 χρόνια, από τον ταραγμένο Ιανουάριο του 1996, όπου Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται και πάλι στην Γαύδο σε μια επίσκεψη που περιέχει πολλούς συμβολισμούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την 115 πτέρυγας μάχης στα Χανιά θα επιβιβαστεί σε ελικόπτερο και περίπου στις 10:30 το πρωί θα πατάει στο ακριτικό νησί. Το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον πρωθυπουργό για την γιορτή των Θεοφανίων με την Τουρκία να ενοχλείται προκαταβολικά.

Ήταν Ιανουάριος του 1996 όταν ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αποφάσιζε να μεταβεί στην Γαύδο μετά την ένταση που είχε προκληθεί ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα σε μια νατοϊκή άσκηση με την Τουρκία να αμφισβητεί για ακόμα μια φορά την κυριαρχία μας. Ας μην παραβλέψει κανείς ότι ο Ιανουάριος του 1996 είχε σημαδευτεί στο κλείσιμό του από τα Ίμια. Η επίσκεψη γίνεται την επαύριο του νέου επεισοδίου που επιχείρησαν να προκαλέσουν οι Τούρκοι με σκάφος του Λιμενικού μας στο Φαρμακονήσι.





Ο πρωθυπουργός θα γίνει δεκτός με τιμές στο νησί με τους 208 μόνιμους κατοίκους να ανυπομονούν να μοιραστούν μαζί του τα προβλήματά και τις ανησυχίες τους.

Από εκεί, αναμένεται να στείλει μήνυμα ότι η χώρα μας έχει πάντα ανοικτή την πόρτα στον διάλογο αλλά παράλληλα δεν επιτρέπει σε κανέναν να αμφισβητεί την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Πολλές φορές στο μακρινό και το πρόσφατο παρελθόν η Άγκυρα έχει αμφισβητήσει ακόμα και την ελληνικότητα της Γαύδου, αποκαλώντας την νησί υπό ελληνική κατοχή! Η Γαύδος αποτελεί και ένα από τα «αγαπημένα» νησιά των Τούρκων όταν επιχειρούν με ανιστόρητο και προκλητικό τρόπο να γκριζάρουν το Αιγαίο.

Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης ενώ παράλληλα θα φτάνουν εκεί με πλοίο από τα Σφακιά και οι υπόλοιποι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Αφού παραστεί στον αγιασμό των υδάτων στο λιμάνι της Γαύδου, στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επιθεωρήσει το Εθνικό φυλάκιο του νησιού. Αμέσως μετά θα περιηγηθεί στο ακριτικό νησί, θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Γαύδου.

Πέρσι, επέλεξε να γιορτάσει τα Θεοφάνια στη Γαύδο η πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τότε μάλιστα τουρκικά ΜΜΕ είχαν επιτεθεί στην πρώτη πολίτη της χώρας γράφοντας ότι: «Η Σακελλαροπούλου επιδεικνύει κυριαρχία σε τουρκικά νησιά που βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης: Εκπνέει η διορία για αιτήσεις

Απάτη - Πάτρα: “Πέταξε” από το μπαλκόνι χιλιάδες ευρώ σε αετονύχηδες

Άγια Θεοφάνια: η ιστορία της βάπτισης του Ιησού