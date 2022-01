Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Γαύδο: Ευχές για ένα αύριο περισσότερο υπεύθυνο και ελπιδοφόρο

Στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης επέλεξε να γιορτάσει τα Θεοφάνεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, την ακριτική Γαύδο, επέλεξε να γιορτάσει τα Θεοφάνεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η Πρόεδρος με την επιλογή της σηματοδότησε τη στήριξη των πιο απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της χώρας, ως σύμβολα μιας ισχυρής Ελλάδας.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έφτασε στο ακριτικό νησί με πλοίο από την Χώρα Σφακίων. Πρώτος σταθμός τής επίσκεψης της ήταν το λιμάνι του Καραβέ όπου στο εκεί ξωκκλήσι τελέστηκε ο Αγιασμός των υδάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής καθαγιασμού των υδάτων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε για τα Θεοφάνεια και εξέφρασε τη στήριξη της στους νησιώτες.

«Σήμερα, γιορτή των Θεοφανείων, ημέρα που γιορτάζουμε τη βάφτιση του Χριστού και που φέρει το βαθύ συμβολικό μήνυμα της πνευματικής αναγέννησης, καλούμαστε να δούμε με μεγαλύτερη διαύγεια τις επιλογές μας, τη στάση μας απέναντι στη ζωή, την ηθική μας υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας. Από το νοτιότερο άκρο της πατρίδας μας και της Ευρώπης, τη Γαύδο, κοντά στους νησιώτες μας που διαφυλάσσουν μια όμορφη κοιτίδα ελληνισμού, εύχομαι καλή φώτιση σε όλους μας, για ένα αύριο περισσότερο υπεύθυνο, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο» ανέφερε στη δήλωση της η κ. Σακελλαροπούλου.

