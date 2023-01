Κοινωνία

Bullying κατά 14χρονης: Σε εισαγγελική επιτήρηση το σχολείο της

Για πρώτη φορά στα χρονικά τίθεται υπό εισαγγελική παρακολούθηση σχολείο της Ελλάδας. Τα μαρτύρια που καταγγέλλει η μαθήτρια.

Υπό εισαγγελική επιτήρηση θα βρίσκεται από την ερχόμενη εβδομάδα το Γυμνάσιο της Αργαλαστής, όπου η παρέκκλιση έγινε καθεστώς και ένα κορίτσι κατήγγειλε πως ζούσε “εφιάλτη” στα χέρια 4 συμμαθητών της, ένας εκ των οποίων της έσπασε το δάχτυλο. Απειλές με μαχαίρια, κατσαβίδια, αναπτήρες, αλλά και ξύλο ήταν επί δύο χρόνια η ζωή της 14χρονης στο σχολείο και ουδείς είχε ενδιαφερθεί.

Την Πέμπτη οι γονείς όλων των εμπλεκομένων στα επεισόδια μαθητών με θύμα την 14χρονη, τα ίδια τα παιδιά, οι δικηγόροι τους, η διεύθυνση του σχολείου και σχολικός σύμβουλος συναντήθηκαν με την Εισαγγελέα Ανηλίκων Βόλου, η οποία έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για το bullying και τις σοβαρές καταγγελίες για όσα εκτυλίσσονται στον σχολικό χώρο, που δημιούργησαν μια εκρηκτική και εκτός ελέγχου κατάσταση. Η βία που δεχόταν η 14χρονη -αρχικά με λοιδορίες και σπρωξίματα- κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό της, ενώ την είχε οδηγήσει στην απόφαση να αγοράσει μαχαίρι που είτε θα χρησιμοποιούσε για αυτοάμυνα, είτε εναντίον της, όπως η ίδια είχε καταθέσει.

Οι θύτες, το θύμα αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μπαίνουν στο “μάτι” της εισαγγελικής αρχής. Εκτός από την προκαταρκτική, υπό συνεχή παρακολούθηση από κοινωνικούς λειτουργούς και παιδοψυχολόγους- που θα αναγκάζονται πλέον να μεταβαίνουν στο σχολείο για συνεδρίες ώστε να δίνουν αναφορά στην εισαγγελία- θα βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι με τα περιστατικά βίας μαθητές, αλλά και το θύμα.

Υπό παρακολούθηση και το γενικό σχολικό περιβάλλον του Γυμνασίου, καθώς εκτιμήθηκε πως το μαθητικό δυναμικό λειτουργεί εκτός πλαισίου σε πολλές περιπτώσεις. Εκτός κάδρου ελέγχου δεν μένει κανείς, δηλαδή οι θύτες, το θύμα, οι γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου. Για πρώτη φορά στα χρονικά, σχολείο θα παραδώσει αντίγραφα του ημερολογίου σχολικής ζωής σε εισαγγελέα, για να ελεγχθούν τα καταγεγραμμένα περιστατικά, ενώ εάν από την επόμενη εβδομάδα που ξεκινήσουν τα σχολεία υπάρξει το παραμικρό επεισόδιο, θα κινηθούν νομικές διαδικασίες εναντίον κάθε υπευθύνου, είτε ανηλίκου, είτε ενηλίκου.

Η 14χρονη που δεχόταν την βία και είχε απομονωθεί απόλυτα από το σχολικό περιβάλλον , είπε στην εισαγγελέα , παρουσία των συμμαθητών της και των δικηγόρων, πως δεν αντέχει άλλο την συμπεριφορά τους , ενώ εκείνα την κατηγόρησαν πως δεν είναι αμέτοχη στους καυγάδες και φαντασιώνεται τις επιθέσεις. Στην 14χρονη οι θύτες δεν άφηναν ούτε το χαρτζιλίκι της… Πάντως η διεύθυνση του σχολείου είχε δεχτεί επιστολή από μαθητές που ανέφεραν πως η 14χρονη είχε βίο αβίωτο και όλοι όπως αποδείχθηκε ήταν γνώστες της κατάστασης.

