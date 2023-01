Κόσμος

Αυστρία: Νεκρός στρατιώτης σε ανταλλαγή πυρών

Σε αεροπορική βάση σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε έπειτα από ανταλλαγή πυρών σε αεροπορική βάση στην αυστριακή πόλη Βίνερ Νόισταντ, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

"Στην αεροπορική βάση στο Βίνερ Νόισταντ, ο στρατιώτης στη σκοπιά σκοτώθηκε και άλλος ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών λίγο πριν από τις 07:00 σήμερα", ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μίκαελ Μπάουερ σε ένα τουίτ.

Το αυστριακό πρακτορείο APA μετέδωσε πως ο στρατιώτης που ήταν σκοπιά άνοιξε πυρ προφανώς στη διάρκεια ενός διαπληκτισμού και στη συνέχεια πυροβολήθηκε από έναν πιο υψηλόβαθμο αξιωματικό.

