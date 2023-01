Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: 15χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του θανάτου του παιδιού.

Νεκρός μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Πάτρας ένας 15χρονος, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παραπληγικό παιδί μετέφερε με το αυτοκίνητο της στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο στην Πάτρα, η γυναίκα που το φρόντιζε στο σπίτι.

Σύμφωνα με το tempo24.news, στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από τους γιατρούς, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Aστυνομία, ενώ τα αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν. H πρώτη εκτίμηση, ωστόσο, δείχνει εισρόφηση.

Οι γονείς του 15χρονου, απουσίαζαν εκτός Πατρών όταν πληροφορήθηκαν το τραγικό περιστατικό.

