Απάτη - Πάτρα: “Πέταξε” από το μπαλκόνι χιλιάδες ευρώ σε αετονύχηδες

Η παγίδα που έστησαν οι επιτήδειοι στην γυναίκα, η οποία έριξε από το μπαλκόνι τα χρήματα που της ζήτησαν οι απατεώνες.

Νέα απάτη στην Πάτρα, με μια ακόμη ηλικιωμένη να πέφτει στην παγίδα του δήθεν τροχαίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Ζαΐμη.

Οι απατεώνες της τηλεφώνησαν και την έπεισαν ότι ο εγγονός της έχει τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα.

Η 85χρονη έδωσε τη διεύθυνση της και όταν οι δράστες έφτασαν εκεί, η γυναίκα τους έριξε από το μπαλκόνι 6.000 ευρώ.

Οι απατεώνες άρπαξαν τα χρήματα και έγιναν καπνός.

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί η Αστυνομία που διενεργεί έρευνες.

Την Τετάρτη, στην Πάτρα σημειώθηκαν δύο απόπειρες εξαπάτησης, ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι ήταν υποψιασμένοι.

Μάλιστα, πήγαν στο νοσοκομείο για να διαπιστώσουν εάν νοσηλεύονται τραυματισμένα συγγενικά τους πρόσωπα, χωρίς φυσικά να δώσουν ούτε ένα ευρώ στους άγνωστους που τους τηλεφώνησαν.

