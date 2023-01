Κοινωνία

Θεοφάνια: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά όσα θα ισχύσουν για λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικό και τραμ.

Τροποποιήσεις θα γίνουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Θεοφάνια.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ στις 6 Ιανουαρίου 2023, τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ θα κινούνται με δρομολόγια Κυριακής και αργιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΑΣΑ στο 11185 και να ενημερώνονται για τα δρομολόγια Λεωφορείων και Τρόλεϊ στην εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Θα ισχύουν ειδικά δρομολόγια για τη γραμμή του ΗΣΑΠ:

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Μεταξύ 5:30 - 23:30 δρομολόγια ανά 10,5? και τις υπόλοιπες ώρες ανά 15 λεπτά

Γραμμή 2 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 2 του Μετρό:

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 7 λεπτά μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10? τις υπόλοιπες ώρες (ανά 15? μεταξύ 00:20 - 1:30 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας).

Γραμμή 3 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του Μετρό θα έχουν ως εξής:

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 7 λεπτά μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες (ανά 15? μεταξύ 00:20 - 1:30 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας).

Τραμ

Οι συχνότητες δρομολογίων του Τραμ:

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12? από 5:30 - 22:00, ανά 15 λεπτά μεταξύ 22:00 - 00:30 και ανά 25? μεταξύ 00:30 - 1:40 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας.