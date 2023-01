Κόσμος

ΗΠΑ - Βουλή των Αντιπροσώπων: “Ακέφαλη” λόγω του εμφυλίου των Ρεπουμπλικάνων

Βυθισμένη στο χάος παραμένει η Βουλή των Αντιπροσώπων, που παρά τον διψήφιο αριθμό ψηφοφοριών, δεν μπορεί να εκλέξει τον διάδοχο της Νάνσυ Πελόζι.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ολοκλήρωσε τις εργασίες της την Πέμπτη, χωρίς να καταφέρει να εκλέξει νέο πρόεδρο του σώματος, παραλυμένη εξαιτίας της διχόνοιας των Ρεπουμπλικάνων.

Το φαβορί, ο Κέβιν Μακάρθι, δεν μπόρεσε να αναλάβει το αξίωμα έπειτα από την τρίτη συναπτή ημέρα διαβουλεύσεων και συνολικά 11 ψηφοφορίες, χωρίς αποτέλεσμα. Οι εργασίες του σώματος επαναλαμβάνονται σήμερα το μεσημέρι τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας).

Ο καλιφορνέζος πολιτικός έτεινε το χέρι στους περίπου είκοσι τραμπικούς βουλευτές της παράταξής του, προσφέροντάς τους ευρείες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις σε αίθουσες και διαδρόμους. Μάταια.

Η ομάδα αυτή, που δεν του έχει καμιά εμπιστοσύνη, αρνούμενη να τηρήσει την κομματική γραμμή, άφησε για μια ημέρα ακόμη το σώμα χωρίς πρόεδρο, σενάριο άνευ προηγουμένου εδώ και 160 χρόνια.

Το αδιέξοδο έχει πολύ χειροπιαστές επιπτώσεις: χωρίς πρόεδρο, οι βουλευτές δεν μπορούν να ορκιστούν και άρα να εγκρίνουν οποιοδήποτε νομοσχέδιο.

«Ελαττωματικό σύστημα»

Μέλη της πιο συντηρητικής μερίδας του Grand Old Party, οι βουλευτές αυτοί επωφελούνται από την οριακή πλειοψηφία (222-212) που εξασφάλισε η παράταξη στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 2022 για να θέσουν τους όρους τους — καθώς χωρίς αυτούς ο Κέβιν Μακάρθι απλούστατα δεν μπορεί να εκλεγεί.

«Πρέπει να διορθώσουμε αυτό το ελαττωματικό σύστημα», είπε ο βουλευτής της Μοντάνας Ματ Ρόζεντεϊλ.

Ο κ. Μακάρθι έχει ήδη δεχθεί ένα από τα βασικά αιτήματα των «ανταρτών», που ήταν να γίνει ευκολότερη η απομάκρυνση του «speaker», του προέδρου της Βουλής, από το αξίωμα. Αλλά η εναντίωση στην υποψηφιότητά του μοιάζει να έχει αποκρυσταλλωθεί.

Θα αποδειχθεί «λιγότερο σοβαρή» η κρίση από ό,τι το 1856;

Για την εκλογή προέδρου της κάτω Βουλής, του τρίτου σημαντικότερου αξιωματούχου στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα μετά τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο, απαιτείται πλειοψηφία 218 ψήφων. Έπειτα από έντεκα ψηφοφορίες, ο κ. Μακάρθι δεν εξασφάλισε παρά 203 στην καλύτερη περίπτωση. Χθες, δεν ξεπέρασε τις 201.

Τίθεται πλέον το ερώτημα αν, και για πόσο, είναι βιώσιμη η υποψηφιότητά του.

Μέλος του επιτελείου των Ρεπουμπλικάνων για πάνω από δέκα χρόνια, ο κ. Μακάρθι δεν έχει, προς το παρόν, επίφοβο αντίπαλο. Μόνο το όνομα του αρχηγού της μερίδας των τραμπικών, του Στιβ Σκαλίζ, κυκλοφόρησε ως πιθανή εναλλακτική, αλλά οι πιθανότητές του δεν μοιάζουν σοβαρές. Χθες προτάθηκε το όνομα του... Ντόναλντ Τραμπ, που δεν είναι καν μέλος του σώματος.

Οι ψηφοφορίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνεχιστούν ωσότου να εκλεγεί νέος πρόεδρος του σώματος. Η διαδικασία που κανονικά δεν θα διαρκούσε παρά ώρες δεν αποκλείεται να κρατήσει εβδομάδες: το 1856, είχαν χρειαστεί δυο μήνες και 133 ψηφοφορίες.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε προχθές Τετάρτη «ντροπιαστική» την κατάσταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επισημαίνοντας πως «ο υπόλοιπος κόσμος» παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Κογκρέσο.

Το ενδεχόμενο να έχει απέναντί του εχθρικό αλλά αποδιοργανωμένο Κογκρέσο ίσως αποδειχθεί ανέλπιστο πολιτικό δώρο για τον πρόεδρο Μπάιντεν, ιδίως αν επιβεβαιώσει πως θα είναι ξανά υποψήφιος για το αξίωμα το 2024 — έχει πει πως θα ανακοινώσει την απόφασή του στις αρχές αυτού του χρόνου.

