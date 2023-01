Κοινωνία

“Κιβωτός”: Οι νέες μαρτυρίες για κακοποίηση και οι ενέργειες της προσωρινής διοίκησης

Νέες μαρτυρίες για βαριά κακοποίηση στις δομές της "Κιβωτού του Κόσμου", έρχονται στο φως, από έναν 18χρονο που είχε φιλοξενηθεί στο Βόλο. Μετά τις αποκαλύψεις, η προσωρινή διοίκηση της οργάνωσης, προσπαθεί να διασφαλίσει ένα κλίμα σταθερότητας για τα παιδιά.

Η προσωρινή διοίκηση της «Κιβωτού του Κόσμου» συμπληρώνει ενάμιση μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της με κύριο μέλημα της την εξασφάλιση ενός κλίματος σταθερότητας και ασφάλειας των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές της

Οι ενέργειες στις οποίες προέβη, μεταξύ άλλων είναι:

Επισκέψεις σε όλες τις κατά τόπους δομές

Καταγραφή και κάλυψη άμεσων αναγκών τους σε τρόφιμα, καύσιμα και εξοπλισμό.

Καταγραφή ανθρωπίνου δυναμικού

Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού και υπευθύνου κοινωνικής υπηρεσίας.

Στελέχωση δομών Πειραιά, Χίου και Βόλου με κοινωνικούς λειτουργούς.

Έναρξη διαδικασίας εξορθολογισμού διοικητικής δομής

Καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσία

Οικονομικός έλεγχος

«Η Κιβωτός, διανύει περίοδο αναδιάρθρωσης. Τα παιδιά, είναι η μοναδική κινητήρια δύναμή για το δύσκολο έργο που κληθήκαμε να φέρουμε σε πέρας. Στόχος μας είναι, στο άμεσο μέλλον, η Κιβωτός να καταστεί, μια σύγχρονη και διαφανής οργάνωση παιδικής προστασίας, που θα λειτουργεί εξυπηρετώντας στο βέλτιστο βαθμό, τις ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών», δήλωσε η Πρόεδρος της νέας διοίκησης της Κιβωτού του Κόσμου Αλεξάνδρα Μαρτίνου.

Την ίδια ώρα, ανατριχίλα προκαλεί η μαρτυρία ενός 18χρονου που καταγγέλλει βαριά κακοποίηση στη δομή του Άνω Βόλου.

«Το δωμάτιο που με είχαν βάλει στον Άνω Βόλο ήταν μακριά από εκεί που έμεναν τα άλλα παιδιά. Ήταν μόνο του, ήταν κρύο , δεν είχε καθόλου έπιπλα, ούτε κρεβάτι μόνο ένα στρώμα στο πάτωμα και μία κουβέρτα. Ένα βράδυ, εκεί που κοιμόμουν ο Α. και ο Π. ξεκλείδωσαν την πόρτα μπήκαν μέσα, έκλεισαν την πόρτα και τα παράθυρα και τότε έφαγα πάρα πολύ άγριο ξύλο, όχι απλά μπουνιές και κλωτσιές , σφαλιάρες , αλλά με κοπανάγαν με σανίδες και με πέτρες. Με χτυπούσαν στα χέρια μου , στο στήθος , στην πλάτη και στο πρόσωπο με μπουνιές . Μετά από λίγη ώρα πήγα στο γραφείο της διευθύντριας και της ζήτησα να με πάει στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο δεν με πήγε ποτέ», ανάφερε μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1

Στις 9 Ιανουάριου ο Πατήρ Αντώνιος και υπάλληλοι της δομής αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στους εισαγγελείς ανηλίκων.

