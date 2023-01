Κοινωνία

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.

Επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος ταλαιπωρείται από χρόνια προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων και αναπνευστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος νοσηλεύεταισ τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ιδιωτικού νοσοκομείου «Υγεία», εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο δεν είναι διασωληνωμένος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σύσσωμη η οικογένειά του βρίσκεται στο πλευρό του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή συνάντησε την κόρη της στην φυλακή

Θεοφάνια: Η στιγμή του τραυματισμού του νεαρού που βούτηξε για τον Σταυρό (βίντεο)

Τροχαίο: Φονική σύγκρουση με φορτηγό (εικόνες)