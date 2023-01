Κόσμος

ΗΠΑ - Βιρτζίνια: Εξάχρονος πυροβόλησε δασκάλα σε σχολείο (εικόνες)

Σοκ προκαλεί η είδηση του πυροβολισμού δασκάλας από έναν μαθητή της πρώτης δημοτικού. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε η εκπαιδευτικός. Υπό κράτηση τέθηκε το 6χρονο αγόρι.

Ένας εξάχρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε μια δασκάλα σε σχολείο της πόλης Νιούπορτ Νιουζ, στην Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το περιστατικό σημειώθηκε στο δημοτικό σχολείο Ρίτσνεκ.

Η δασκάλα, περίπου 30 ετών, διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο, όπως είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Στιβ Ντρου.

Guns in America. A 6-year-old boy is arrested in Virginia after taking a gun to school and deliberately shooting his first grade teacher. The unidentified female teacher is in critical condition. pic.twitter.com/E7t9vERh1i — Mike Sington (@MikeSington) January 7, 2023

Παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του εξάχρονου. Η αστυνομία περιέγραψε το περιστατικό ως «φιλονικία» σε αίθουσα της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου, κατά την οποία σημειώθηκε ο πυροβολισμός. «Δεν ήταν αθέλητος πυροβολισμός», τόνισε ο Ντρου. «Θέλω να μάθω από πού προήλθε αυτό το όπλο», συμπλήρωσε ο αρχηγός της αστυνομίας στο Νιούπορτ Νιουζ.

A 6 year old shot a teacher inside Richneck Elementary School in Newport News, Virginia…



6 YEAR OLD SHOOTER ????????????pic.twitter.com/pR88hLo5BI — The Astute Galoot (@TheAstuteGaloot) January 7, 2023

Ο εξάχρονος μαθητής βρίσκεται υπό κράτηση.

Οι μαθητές του σχολείου μεταφέρθηκαν σε γυμναστήριο και στο πλευρό τους βρίσκονται οι γονείς τους και κοινωνικοί λειτουργοί, είπε ο Ντρου και διευκρίνισε ότι δεν αναφέρθηκε άλλος τραυματισμός.

Ο δήμαρχος του Νιούπορτ Νιουζ, Φίλιπ Τζόουνς, διαβεβαίωσε πως θα ακολουθήσει ενδελεχής έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ ξανά στην κοινότητα.

Person who shot and injured a teacher at Virginia elementary school turned out to be a 6-year-old boy. pic.twitter.com/UoAbLulP1E — Daily Loud (@DailyLoud) January 7, 2023

«Σοκαρισμένος» και «απογοητευμένος» δήλωσε ο επιθεωρητής εκπαίδευσης Τζορτζ Πάρκερ. «Χρειαζόμαστε την υποστήριξη της κοινότητάς μας για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε όπλα», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Τα κρούσματα ένοπλης βίας σε σχολεία αποτελούν μάστιγα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Μάιο, ένας έφηβος σκότωσε 19 μαθητές και δύο δασκάλες σε δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε στο Τέξας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

