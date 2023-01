Κοινωνία

Θεοφάνια: Χειρουργήθηκε ο 22χρονος που τραυματίστηκε όταν βούτηξε για τον Σταυρό

Σε νοσοκομείο στην Αθήνα μεταφέρθηκε ο 22χρονος. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.



Σε νοσοκομείο στην Αθήνα μεταφέρθηκε ο 22χρονος, που βούτηξε για να πιάσει τον Σταυρό στην Μαλεσίνα και τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς δεν είχε υπολογίσει σωστά το βάθος των νερών.

O 22χρονος το βράδυ της Παρασκευής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας από το νοσοκομείο της Λαμίας όπου βρισκόταν.

Φέρει κατάγματα και στα δύο χέρια του. Το πρωί του Σαββάτου μάλιστα μπήκε στο χειρουργείο για το ένα χέρι του και σε λίγες μέρες θα υποβληθεί σε δεύτερο για το άλλο, σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα.

Χαρακτήρισαν μάλιστα συντριπτικά τα κατάγματα του, ο αυχένας του ευτυχώς, σύμφωνα με τους συγγενείς έχει μια ελαφριά διάσειση.

Ο 22χρονος είναι καλά και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Θα παραμείνει στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.

