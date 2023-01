Αθλητικά

Ο Ντόρσεϊ συνεχίζει να “παλεύει” για το ΝΒΑ

Ο ομογενής γκαρντ δεν θέλει να εγκαταλείψει την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Καμία διάθεση να εγκαταλείψει την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να επιστρέψει στην Ευρώπη δεν δείχνει επί του παρόντος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος συνεχίζει στο πρωτάθλημα της G-League με απώτερο σκοπό να βρεθεί ομάδα από το ΝΒΑ που θα τον εντάξει στο δυναμικό της.

Κι ενώ δεν ήταν λίγα τα ονόματα των ομάδων της Euroleague, που το τελευταίο διάστημα φέρονταν ως πιθανοί προορισμοί του ομογενούς γκαρντ εφόσον αποφάσιζε να φύγει από τις ΗΠΑ, ο ίδιος φρόντισε να διαψεύσει όλη αυτή τη σεναριολογία, υπογράφοντας, σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Μαρκ Στάιν, νέο συμβόλαιο με τους Τέξας Λέτζεντς οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματά του.

Όπερ σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ομάδα του NBA μπορεί να τον αποκτήσει, καθώς δεν δεσμεύεται, πλέον, με two-way συμβόλαιο με το Ντάλας. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Μακάμπι σκόραρε 24.4 πόντους με 47% στο τρίποντο, είχε 84.2% στις βολές, 5.6 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 32.5 λεπτά σε 17 αγώνες με τη φανέλα των «Θρύλων», πριν αποδεσμευτεί από τους «Μάβερικς».

Το ρεκόρ που έχει στη σεζόν έως τώρα ήταν οι 47 πόντοι στην ήττα της ομάδας του Τέξας από τη Μπέρμιγχαμ Σκουάντρον (θυγατρική της Νέας Ορλεάνης), επίδοση που διατηρείται η κορυφαία της περιόδου στη G-League.

