Ήταν νεκρός για μέρες στο σπίτι του: Η έντονη δυσοσμία αποκάλυψε την τραγωδία

Συγκίνηση για τον μεσήλικα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Ούτε οι γείτονες δεν είχαν ανησυχήσει από την πολυήμερη "εξαφάνιση" του.

Ήταν μέρες νεκρός μέσα στο σπίτι του και δεν αναζητήθηκε από κανέναν. Τελικά η έντονη μυρωδιά ήταν αυτή που αποκάλυψε το… πτώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες το πρωί όταν κάτοικοι σε γειτονιά του Ακρωτηρίου στα Χανιά ειδοποίησαν την αστυνομία καθώς ανησυχούσαν πως κάτι είχε συμβεί στον 56χρνο γιατί δεν είχε δώσει σημεία ζωής ενώ παράλληλα μία άσχημη μυρωδιά έβγαινε από το σπίτι του.

Έτσι χθες, στις 11 το πρωί, αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν έσπασαν την πόρτα και μπήκαν μέσα, βρίσκοντας τον άνδρα νεκρό.

Την ίδια ώρα από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια.

