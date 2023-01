Πολιτική

Πρόεδρος τουρκικής εθνοσυνέλευσης: Η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη για νομικές εκπλήξεις

Τι είπε ο Μουσταφά Σεντόπ για τη Θράκη, τα ελληνοτουρκικά και τα νησιά του Αιγαίου.

Σε ομιλία του στην εκδήλωση αφιερωμένη στον Σαδίκ Αχμέτ η οποία διοργανώθηκε από το Γραφείο του Νομάρχη της Αδριανούπολης και το Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Μουσταφά Σεντόπ είπε ότι ο Δρ. Σαδίκ Αχμέτ είναι «η σημαία και το σύμβολο του αγώνα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης».

«85 εκατομμύρια άνθρωποι που ζούμε στην Τουρκία στεκόμαστε στο πλευρό των αδελφών μας που ζουν στη Δυτική Θράκη. Στεκόμαστε πλάι στον σκοπό τους. Όσο υπάρχει Τουρκία, όσο έχουμε 85 εκατομμύρια ανθρώπους, θα είμαστε στο πλευρό των Τούρκων της Δυτικής Θράκης», ανέφερε.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Σεντόπ υποστήριξε ότι ο αγώνας των «Τούρκων» στη Δυτική Θράκη είναι αγώνας για να συμμορφωθεί η Ελλάδα με το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις που έχει υπογράψει.

Ανέφερε ότι η Τουρκία δεν εγκατέλειψε τον αγώνα της για ανεξαρτησία ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της. «Τώρα, φυσικά, η Τουρκία δεν είναι η Τουρκία ενός αιώνα πριν, υπάρχει μια πολύ ισχυρότερη Τουρκία. Μιλάμε για ένα έθνος που αγωνίζεται μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος για να διατηρήσει την ανεξαρτησία του», είπε.

Ο Σεντόπ ανέφερε ότι την τελευταία περίοδο η Ελλάδα έχει αντι-τουρκική στάση.

«Προσπαθούν να εδραιώσουν την αρχή ενός έθνους που βασίζεται στην εχθρότητα προς την Τουρκία», είπε, και συνέχισε: «Βλέπουμε ότι μια αντι-τουρκική στάση στην Ελλάδα έχει υψώσει τη φωνή της, ίσως έχει μπει στην προεκλογική ατζέντα εκεί η εχθρότητα προς την Τουρκία κι έτσι έχει αυξηθεί και οξυνθεί. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα να προσπαθεί να εξηγήσει την εθνική της ύπαρξη στη βάση της εχθρότητας προς μια άλλη χώρα προκειμένου να προστατέψει και να διατηρήσει αυτή την εθνική ύπαρξη. Αυτό όμως έχει κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα προσπαθεί να θεμελιώσει την αρχή της ως έθνους στη βάση της εχθρότητας προς την Τουρκία και όχι στις δικές της ιστορικές αξίες και πολιτισμό. Δεν είναι βιώσιμο όμως αυτό, δεν είναι διατηρήσιμο, δεν είναι υπερασπίσιμο».

«Έχουμε δει σε περιόδους της Ιστορίας ότι όταν ένα κράτος προσπαθεί να περηφανεύεται κατά των γειτόνων του στηριζόμενο σε άλλες χώρες, καθήμενο στην αγκαλιά αυτών των χωρών, δεν πετυχαίνει», είπε επίσης ο Σεντόπ και συνέχισε ως εξής: «Αυτό έχει κάνει η Ελλάδα. Προσπαθούν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους από οικονομική και στρατιωτική άποψη με μια απερίσκεπτη εχθρότητα προς την Τουρκία, ίσως μάλιστα διακινδυνεύοντας να γίνουν η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κανένα όφελος για την Ελλάδα. Δεν ωφελεί τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα, τους δικούς τους ανθρώπους. Και δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να πάρει στα σοβαρά ένα τέτοιο κράτος, να πάρει στα σοβαρά ένα κράτος που κάνει μια τέτοια προσπάθεια και συνεχίζει να υπάρχει. Από αυτή την άποψη, λέμε, αντίθετα, ότι η φιλία της Τουρκίας είναι πολύτιμη, ενώ η εχθρότητα της Τουρκίας είναι πολύ επικίνδυνη. Επομένως, όλοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν αναλαμβάνουν δράση, μιλάνε και κάνουν υπολογισμούς κατά της Τουρκίας».

«Οι καταστάσεις σε νομικό επίπεδο στην ανατολική Μεσόγειο, όσον αφορά στα νησιά, θα πρέπει να αξιολογηθούν σωστά», είπε ο Σεντόπ. «Η Ελλάδα δεν πρέπει να πυροδοτήσει το περιβάλλον στο οποίο αυτά τα θέματα θα τεθούν σε ημερήσια διάταξη, διαφορετικά θα πρέπει να είναι έτοιμη για κάποιες εκπλήξεις, νομικά και από άποψη διεθνούς δικαίου.

Ως Τουρκία θέλουμε ειρήνη, σταθερότητα και ηρεμία τόσο στο άμεσο περιβάλλον όσο και στον κόσμο», τόνισε ο Σεντόπ, υποστηρίζοντας ότι γίνονται οι μεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες για το σκοπό αυτό.

