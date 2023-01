Κοινωνία

Πέθανε ο Παναγιώτης Τζένος

Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό του Παναγιώτη Τζένου, που έφυγε πρόωρα από την ζωή.



Πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 47 ετών ο δημοσιογράφος και διευθυντής του δημοσιογραφικού Ομίλου “Παραπολιτικά” Παναγιώτης Τζένος.

Ο γενικός διευθυντής μέσων του ομίλου των Παραπολιτικών έφυγε από την ζωή «προδομένος» από την καρδιά του, αργά το απόγευμα της Κυριακής



Ευρισκόμενος στην ιδιαίτερή του πατρίδα, την Πάτρα, υπέστη έμφραγμα και παρά τις επίμονες προσπάθειες των ιατρών του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη εφικτό να επανέλθει η καρδιά του, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

O Παναγιώτης Τζένος, επισκεπτόταν συχνά την Αχαΐα που ήταν και η γενέτειρα του.

Η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει τον δημοσιογραφικό κόσμο.

