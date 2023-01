Κόσμος

Τροχαίο στη Σενεγάλη: Εθνικό πένθος για το πολύνεκρο δυστύχημα (εικόνες)

Τροχαίο με 39 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στη Σενεγάλη. Τριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα και μέτρα για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Τριάντα εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου εκατό τραυματίστηκαν στη Σενεγάλη όταν συγκρούστηκαν δυο λεωφορεία, ωθώντας τον πρόεδρο Μακί Σαλ να κηρύξει εθνικό πένθος τριών ημερών και ανακοινώσει άμεσα μέτρα για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.

Το δυστύχημα, το πιο πολύνεκρο στη χώρα της δυτικής Αφρικής τα τελευταία χρόνια, έγινε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, περί τις 03:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Καφρίν, περίπου 250 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ντακάρ, ανέφεραν η πυροσβεστική και οι τοπικές αρχές.

Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε χθες Κυριακή το βράδυ νεότερο απολογισμό του δυστυχήματος, στην κοινότητα Σικιλό, που έκανε λόγο για 39 νεκρούς, 53 τραυματίες που έχουν εισαχθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και 42 ελαφρύτερα τραυματίες, στους οποίους προσφέρθηκαν φροντίδες σε τοπικά κέντρα υγείας.

Στα δύο λεωφορεία επέβαιναν «139 ταξιδιώτες τη στιγμή του δυστυχήματος», τόνισε η κυβέρνηση σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Οι δέκα από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε ο πρόεδρος Σαλ, που πήγε να επισκεφθεί τραυματίες στο νοσοκομείο της Καφρίν, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Αμαντού Μπα.

«Έχουν αναγνωριστεί πάνω από 20 πτώματα και σύντομα θα παραδοθούν στις οικογένειες» για τις κηδείες τους, πρόσθεσε.

Ο αρχηγός του κράτους, που κήρυξε «εθνικό πένθος τριών ημερών» από σήμερα, υποσχέθηκε την ταχεία λήψη μέτρων για να αποφευχθεί η επανάληψη «τραγωδιών» αυτής της φύσης.

«Δεν μπορούμε να εκθέτουμε τη ζωή των συμπολιτών μας σε ένα σύστημα συγκοινωνιών που αψηφά τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή», είπε ο κ. Σαλ.

Αργότερα σήμερα ο πρωθυπουργός του θα συγκαλέσει διυπουργικό συμβούλιο για να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την κατάσταση των οχημάτων, τον τεχνικό έλεγχο, τις άδειες κυκλοφορίας και τα ωράρια των δρομολογίων, απαρίθμησε.

«Μάστιγα»

Ο δήμαρχος της Καφρίν, ο Αμπντουλαγέ Σαϊντού Σο, άλλοτε υπουργός Πολεοδομίας και Στέγης, όπως και ο εισαγγελέας της γειτονικής πόλης Καολάκ ανέφεραν πως το δυστύχημα προκλήθηκε επειδή έσκασε λάστιχο του ενός από τα δύο λεωφορεία και κατόπιν συγκρούστηκαν μετωπικά.

Ο Ουσμάν Σονκό, ηγέτης της αντιπολίτευσης, υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024, ανέφερε μέσω Twitter πως οργανώνει συγκέντρωση κεφαλαίων για τα θύματα και τις οικογένειές τους, ενώ κάλεσε τις αρχές να δώσουν «προτεραιότητα» στην ανασφάλεια στους δρόμους, που χαρακτήρισε «μάστιγα με καταστροφικές ανθρώπινες, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τη χώρα».

Τα τροχαία στα οποία εμπλέκονται λεωφορεία είναι τρομακτικά συχνά στην Αφρική, λόγω της έλλειψης συντήρησης των οχημάτων, της κακής κατάστασης των δρόμων, αλλά και λαθών οδήγησης, καθώς αρκετοί οδηγοί αποκτούν διπλώματα δωροδοκώντας, χωρίς να πάνε σε σχολές οδηγών για βαριά οχήματα.

21 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο το βράδυ σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στα σύνορα της Κένυας και της Ουγκάντας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία της τελευταίας. Τα περισσότερα θύματα ήταν πολίτες της Κένυας, αλλά νεκροί είναι επίσης 8 υπήκοοι της Ουγκάντας. Άλλοι 49 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας που ανέπτυξε.

Η κυβέρνηση της Ουγκάντας έχει επίσης αναγγείλει μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας στους δρόμους μετά την αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων την περίοδο των εορτών του τέλους του έτους. Σύμφωνα με τις αρχές στην Καμπάλα, καταγράφηκαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, από την 30ή Δεκεμβρίου ως την 1η Ιανουαρίου, 104 τροχαία με απολογισμό συνολικά 35 νεκρούς και 114 τραυματίες.

