Τροχαία: “Βροχή” οι κλήσεις για αλκοόλ και υπερβολική ταχύτητα

«Σαφάρι» της Τροχαίας σε όλη την Ελλάδα. Οι παραβάσεις ανά κατηγορία και περιοχή.

Σε 17.313 ανήλθαν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν το διάστημα από 1 έως 7 Ιανουαρίου 2023, σε όλη την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια 91.779 ελέγχων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ. Σημειώνεται ότι οι 606 αφορούν σε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια, ως εξής: 2.812 στην Αττική, 2.142 στη Θεσσαλία, 1.755 στη Θεσσαλονίκη, 1.510 στη Δυτική Ελλάδα, 1.487 στην Κεντρική Μακεδονία, 1.447 στην Κρήτη, 1.290 στην Ήπειρο, 1.237 στη Στερεά Ελλάδα, 1.063 στην Πελοπόννησο, 996 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 505 στη Δυτική Μακεδονία, 420 στα Ιόνια Νησιά, 362 στο Βόρειο Αιγαίο και 287 στο Νότιο Αιγαίο.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν αφορούν: 5.970 για παράνομη στάθμευση, 4.213 για υπερβολική ταχύτητα, 789 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, 661 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 606 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 429 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 358 για ΚΤΕΟ, 214 ανασφάλιστα οχήματα, 156 για θορύβους, 152 για παραβίαση σηματοδότη, 147 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 109 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 105 για αντικανονικούς ελιγμούς, 67 για φθαρμένα ελαστικά, 62 μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, 60 για αντικανονικό προσπέρασμα, 31 για απόσπαση προσοχής οδηγού, 28 για αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο,25 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 22 για αντικανονική χρήση φώτων, 19 για παραβίαση σήματος τροχονόμου, 16 για παραβίαση προτεραιότητας, 11 για καυσαέρια, 9 για έλλειψη ζώνης ασφαλείας, 8 για υπέρβαρο φορτίο, 6 μη κίνηση σε δεξιό άκρο οδού, 5 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα και 3.035 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, 2 έως 8 Ιανουαρίου 2023, στην περιοχή της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων.

Συνολικά διενεργήθηκαν 429 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων, βεβαιώθηκαν 190 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα και πραγματοποιήθηκε 1 σύλληψη.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν: 39 για υπερβολική ταχύτητα, 23 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 18 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, 6 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 1 για χρήση κινητού τηλεφώνου και 102 για λοιπές παραβάσεις.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 10 ζεύγη πινακίδων, 33 άδειες κυκλοφορίας και 38 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ μεταφέρθηκαν και 5 οχήματα.

Οπως επισημαίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων.

