Παναγιώτης Τζένος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Πού και πότε συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετίσουν τον δημοσιογράφο, που πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 47 ετών.

Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, στον νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου, Παναγιώτη Τζένου.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κέρτεζης Καλαβρύτων.

Ο Παναγιώτης Τζένος υπέστη έμφραγμα, ενώ βρισκόταν με τη σύζυγό του σε ξενοδοχείο της Άνω Πόλης στην Πάτρα.

Η μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα για τις πρώτες βοήθειες και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν μέσα στο ξενοδοχείο.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας το οποίο βρισκόταν σε επιφυλακή και για 40 λεπτά συνεχιζόταν η προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

