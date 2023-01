Οικονομία

ΟΑΣΑ: Ο Γιώργος Σπηλιόπουλος νέος CEO του Ομίλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βιογραφικό του νέου CEO του Ομίλου ΟΑΣΑ δίνει στη δημοσιότητα το Υπερταμείο.

Το Υπερταμείο ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Γιώργο Σπηλιόπουλο ως CEO του Ομίλου ΟΑΣΑ, με ισχύ από 9/1/2023, στη θέση της κ. Ίριδας Αντωνοπούλου, η οποία διετέλεσε μεταβατική CEO του Ομίλου από τις 22/12/2021 έως σήμερα.

Ο κ. Σπηλιόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός, PhD, με μακροχρόνια εμπειρία στις εταιρείες Barilla και Procter & Gamble στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ελβετία, στις οποίες σημείωσε ρεκόρ ταχείας ανάπτυξης, γεωγραφικής επέκτασης και επιτυχημένης ανάπτυξης και υλοποίησης έργων εταιρικού μετασχηματισμού.

Στη Barilla ανέλαβε αυξανόμενες αρμοδιότητες, αρχικά ως Τεχνικός Διευθυντής και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατόπιν Γενικός Διευθυντής, ενώ στη συνέχεια διορίστηκε Αντιπρόεδρος Ανατολικής Ευρώπης και Αντιπρόεδρος Οργάνωσης του Ομίλου του Οργανισμού με έδρα την Πάρμα. Ηγήθηκε της ίδρυσης και της ανάπτυξης του Cluster 19 χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έδρα την Αθήνα. Διετέλεσε Προέδρος Διοικητικών Συμβουλίων σε Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία και Πολωνία. Στην P&G Διετέλεσε διευθυντής Βιομηχανίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ελλάδα και το διοικητικό κέντρο Ευρώπης στην Γενεύη.

Η επιτυχής θητεία του σε στρατηγικές θέσεις, η εμπειρία του στην ενδυνάμωση και την αξιοποίηση στελεχών και η διεθνής εμπειρία του αποτελούν το εχέγγυο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Το Υπερταμείο συγχαίρει τον κύριο Σπηλιόπουλο για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων κι ευχαριστεί θερμά την κ. Ίριδα Αντωνοπούλου για την εξαιρετική προσφορά της ως μεταβατικής CEO του ΟΑΣΑ, η οποία πλέον με την πολύχρονη και πολύτιμη πείρα της στον Όμιλο αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρώτριας CEO και Εντεταλμένης Συμβούλου.

Λίγα Λόγια για το Υπερταμείο

Το Υπερταμείο είναι εταιρεία συμμετοχών που ιδρύθηκε το 2016 με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Αποστολή του, ως το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, είναι: η ανάληψη ενεργού ρόλου στον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων, η μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, η διασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τους πολίτες/καταναλωτές και η συμβολή του στην εθνική οικονομία. Στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου περιλαμβάνονται θυγατρικές και συμμετοχές του σε δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η Ακίνητη Περιουσία: Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, ΔΕΘ HELEXPO, η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες Ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, οι Μεταφορές και οι Υποδομές: Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, ΟΑΣΑ, ΑΕΔΙΚ, 23 Περιφερειακά Αεροδρόμια, ο Εφοδιασμός Τροφίμων: ΚΑΘ, ΟΚΑΑ, Ελληνικές Αλυκές, η Τεχνολογία: Ταμείο ΦΑΙΣΤΟΣ και οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: ΕΛΤΑ. Η αξία του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται το Υπερταμείο ανέρχεται σήμερα σε €6,1 δισ. και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στις εταιρείες του ανέρχεται σε 31.000.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγούσε... ανάποδα στην Εθνική Οδό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας

Καλιφόρνια: Φονική η ιστορική κακοκαιρία (εικόνες)