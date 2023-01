Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ: ο κατώτατος μισθός, το σποτ και η κόντρα (βίντεο)

Αντιδράσεις έφερε το νέο βίντεο σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Με ένα δεύτερο "Χάου του" βίντεο, που ανάρτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα ξίφη τους Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση.

Στο νέο βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας στα social media καυτηριάζει την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, και θέτει ως αιχμή του δόρατος την άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ.

Θες να φύγεις από το πατρικό σου;

Τα πράγματα είναι πολύ εύκολα... ή μήπως όχι;#ΧάουΤου #ΔικαιοσύνηΠαντού #ΣΥΡΙΖΑΠΣ pic.twitter.com/0BKXJJiNT6 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) January 9, 2023

Οικονόμου: με βίντεο, δεν στεγάστηκε κανείς

Στο βίντεο αυτό, απάντησε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου:

"Η Νέα Δημοκρατία το 'χει, ο ΣΥΡΙΖΑ το ψάχνει. Στα 500 ευρώ μάς άφησε ο κ. Τσίπρας τον κατώτατο μισθό, τον φτάσαμε 713, και την Άνοιξη θα τον αυξήσουμε κι άλλο. Δημιουργήσαμε ήδη 270.000 νέες θέσεις εργασίας. Το φοιτητικό επίδομα στέγασης, από 1000 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ, το ανεβάσαμε στα 1500 και στα 2000 ευρώ για συγκατοίκηση. Ξεκίνησαν τα επιδοτούμενα προγράμματα για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας από νέους ανθρώπους. Στη virtual reality του ΣΥΡΙΖΑ απαντάμε με #πράξεις.

ΥΓ: Με βίντεο δεν στεγάστηκε κανείς. Όπως και κανείς δεν πήγε πουθενά με μετρό-μουσαμάδες."

Ακόμη, και ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της ΕΡΤ, αφού κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκισμό, προανήγγειλε σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. «Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη τη συγκυρία που υπάρχει, την πίεση που υπάρχει σε εργαζόμενους και νοικοκυριά και θα καταλήξουμε νομίζω σε αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, όπως είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεπεράσει το 770 ευρώ τον μήνα

