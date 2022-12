Πολιτική

Μητσοτάκης: αύξηση κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα για το νέο έτος έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν την έλευση του νέου χρόνου.

Μήνυμα για την νέα χρονιά έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων, έκανε λόγο και για την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και άλλων μέτρων.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και το κατώφλι του 2023 γίνεται, έτσι, ευκαιρία αναστοχασμού των πολλών γεγονότων που ζήσαμε μαζί τη χρονιά που πέρασε. Των αλλεπάλληλων προκλήσεων που διαχειρίστηκε η πατρίδα μας. Αλλά και των μεγάλων βημάτων που έκανε προς τα εμπρός.

Γιατί η νέα χρονιά βρίσκει την Ελλάδα με τη χαμηλότερη ανεργία από το 2010. Με τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τα έσοδα του τουρισμού να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Με παγκόσμιους επιχειρηματικούς κολοσσούς να εμπιστεύονται τη χώρα και το μέλλον της. Και με το ψηφιακό κράτος να εξυπηρετεί τον πολίτη, καταργώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητά του.

Κι ακόμα, με τα σύνορά μας ασφαλή και την εθνική άμυνα θωρακισμένη. Τόσο με διακρατικές συμφωνίες, όσο και με σύγχρονους εξοπλισμούς. Μέχρι και η ναυπηγική βιομηχανία του τόπου αναβιώνει σήμερα. Κυρίως, όμως, με την πολιτεία να υψώνει διαρκώς αναχώματα υπέρ της κοινωνίας, απέναντι πότε στις συνέπειες ενός πολέμου και πότε στις επιθέσεις της διεθνούς ακρίβειας.

Όλα αυτά δεν είναι επιτυχίες της κυβέρνησης. Είναι επιτυχίες της Ελλάδας, που έγιναν πράξη χάρη στη δική σας στήριξη στις πρωτοβουλίες μας. Αλλά και χάρη στην κατανόησή σας στις όποιες αδυναμίες μας. Διδασκόμαστε πάντα από αυτές. Έχουμε αποδείξει άλλωστε ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τις δυσκολίες ευκαιρίες, φτάνοντας κάθε φορά, μέσα από τα κύματα, στην απέναντι όχθη.

Ξέρω καλά ότι ο εισαγόμενος πληθωρισμός εξακολουθεί να “ροκανίζει” το μέσο εισόδημα. Ότι πιέζει πολύ, ειδικά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Όπως και ότι δυσκολεύει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας. Ξέρετε όμως και εσείς τις πολλές στοχευμένες προσπάθειες του κράτους να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία στην κάθε απρόβλεπτη δοκιμασία.

Από την 1η του μήνα οι συνταξιούχοι θα δουν, μετά από πολλά χρόνια, αυξήσεις στις συντάξεις τους. Οι γιατροί του ΕΣΥ θα δουν αυξήσεις στις απολαβές τους. Και πλέον όλοι οι Έλληνες θα ανακουφιστούν από την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Από τον Φεβρουάριο, επίσης, η πολιτεία θα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των βασικών εξόδων των νοικοκυριών. Ενώ την 1η Απριλίου, νωρίτερα από πέρυσι, θα αυξηθεί και πάλι ο κατώτατος μισθός.

Όλα αυτά μπορούμε να τα πραγματοποιούμε ακριβώς επειδή η οικονομία μας αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Αλλά και γιατί προτεραιότητά μας ήταν και είναι, η κοινωνία να ευημερεί χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Αυτόν τον στόχο υπηρετώ από την πρώτη στιγμή. Και σε αυτόν τον δρόμο παραμένω: να προχωρούμε μπροστά και πάντα ενωμένοι.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, έχω το εθνικό χρέος να διαφυλάξω και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Γι’ αυτό, παρόλο που το 2023 είναι μία εκλογική χρονιά, δεν πρόκειται να παρασυρθώ σε πλειοδοσία υποσχέσεων. Ούτε και θα μοιράσω χρήματα που δεν υπάρχουν.

Άλλωστε, ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια στο αξίωμα του Πρωθυπουργού, γνωρίζετε πια ότι δεσμεύομαι μόνο για εκείνα που είμαι σίγουρος ότι μπορώ να υλοποιήσω. Κι έτσι πορεύομαι από την ώρα που μού εμπιστευτήκατε αυτή την τεράστια ευθύνη: να χτίζουμε μαζί σήμερα ένα αύριο που θα είναι καλύτερο από το χθες, με Σταθερότητα, με Συνέπεια και με Συνέχεια.

Υποδεχόμαστε, λοιπόν, το 2023 με αισιοδοξία. Και όπως έχω πει, αν το πρώτο μας σύνθημα ήταν οι «λιγότεροι φόροι», το δεύτερο πρέπει να είναι οι «καλύτεροι μισθοί», η αξιοπρεπής υγεία για όλους και η προσιτή στέγη, ιδίως για τη νέα γενιά. Στόχοι που ασφαλώς δεν θα γίνουν πράξη από τη μία στιγμή στην άλλη. Που έχουν, ωστόσο, δρομολογηθεί στις ράγες συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Αρκεί να μείνουμε ενωμένοι. Με όπλο μας την αλήθεια, το σχέδιο και την όρεξη για δουλειά.

Εύχομαι υγεία, χαρά και ελπίδα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, παντού στον κόσμο. Κανείς πίσω και όλοι μαζί μπροστά! Αυτό είναι το μήνυμά μας για τη νέα χρονιά. Το μπορούμε και θα το πετύχουμε!"