Πολιτική

Τσίπρας - “Χάου Του #1”: Πρωτοχρονιάτικο σποτ με άρωμα... εκλογών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μία διαφορετική ανάρτηση στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει ευχές για την νέα χρονιά.

Με μία διαφορετική ανάρτηση στα social media που απευθύνεται στο νεανικό κοινό, υποδέχεται το 2023 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ο οποίος βρίσκεται στην Μπραζίλια της Βραζιλίας για την ορκωμοσία του Προέδρου Ιγκνάσιο Λούλα Ντα Σίλβα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εύχεται καλή Πρωτοχρονιά με ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media και τιτλοφορείται «Χάου Του #1» και το οποίο, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, εκτός από τις διαφορετικές ευχές αποτελεί και το teaser μιας σειράς από βίντεο που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες και θα απευθύνονται για μια σειρά από ζητήματα στις νεότερες ηλικίες. «Να τα πούμε; Θα τα πούμε όλα σε λίγες μέρες. Καλή Καλύτερη Χρονιά! #ΧάουΤου #ΔικαιοσύνηΠαντού #ΣΥΡΙΖΑΠΣ» γράφει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας προϊδεάζοντας και για τη συνέχεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κινήσεις του τελευταίου διαστήματος φανερώνουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «θέτει σε διάταξη συγκεκριμένη στρατηγική στην πορεία προς τις εκλογές. Σαφής και ξεκάθαρη είναι η επιλογή του να απευθυνθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες του εκλογικού ακροατηρίου, στις γυναίκες και τους νέους». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανακοίνωση της δημοσιογράφου Πόπης Τσαπανίδου που αναλαμβάνει τα καθήκοντα της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, η οποία ακολούθησε την ένταξη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος των μέχρι πρότινος ανεξάρτητων βουλευτών και προερχόμενων από το ΜέΡΑ25 Αγγελικής Αδαμοπούλου και Φωτεινής Μπακαδήμα. «Είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που επιλέγει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ενδυνάμωση της γυναικείας συμμετοχής, αλλά και της συνάντησης με ευρύτερα γυναικεία ακροατήρια για να αφουγκραστεί τις αγωνίες και τις ανάγκες, αλλά και να παρουσιάσει τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και για το ρόλο της γυναίκας στην Ελλάδα του σήμερα», αναφέρουν συνεργάτες του προέδρου και υπενθυμίζουν «ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθιέρωσε την 50/50 συμμετοχή των φύλων στα κομματικά του όργανα, κάτι που θα ισχύσει και στα ψηφοδέλτια των επερχόμενων εκλογών».

Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί και για τα νεανικά ακροατήρια. Σύμφωνα πάντα με την Κουμουνδούρου, «ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στη νεανική ψήφο σε όλες τις μετρήσεις και επιδιώκει να διευρύνει και άλλο το προβάδισμα στις νεαρές ηλικίες. Κάτι που φαίνεται από την αποδοχή του Αλέξη Τσίπρα από τους νέους και τις νέες και κατά τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα». Στο πλαίσιο αυτό, στην πορεία προς τις εκλογές θα παρουσιάσει «ένα ολιστικό σχέδιο για τα ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά (εκπαίδευση, εργασία, στέγη, περιβάλλον, δημοκρατικά δικαιώματα και συμμετοχή) και θα συνομιλήσει με αυτή γενιά μέσα από πολλούς και διαφορετικούς τρόπους».

Τέλος σε αυτή την στρατηγική εντάσσεται και η πρόσφατη συνέντευξη στους betarades.gr - που παρέμεινε στις πρώτες θέσεις των trends του Youtube για περισσότερες από δέκα μέρες - καθώς και τα βίντεο που θα ακολουθήσουν τη σημερινή ανάρτηση στα social media του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Πυροβολισμοί σε βενζινάδικο: Παραδόθηκαν δυο άτομα

Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ

Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης κατέθεσε αίτηση διαζυγίου